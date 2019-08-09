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РИА Новости

В России запустили нейросеть для поиска людей волонтерами "Лиза Алерт"

13:23, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Нина ЗотинаШеврон поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"
Шеврон поисково-спасательного отряда Лиза Алерт
© РИА Новости / Нина Зотина
Шеврон поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" . Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. "Билайн" разработал технологию, позволяющую волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" ускорить поиск пропавших людей, говорится в сообщении компании.
Решение основано на нейросети для обработки фотографий местности, полученных с беспилотников в местах поиска. "Новая технология позволяет волонтерам "Лиза Алерт" в 2,5 раза сократить время на просмотр и сортировку полученных снимков. В дальнейшем технология будет совершенствоваться и адаптироваться к специфике поиска пропавших людей", - говорится в сообщении.
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"Лиза Алерт" применяет беспилотные летательные устройства для поиска людей в лесу и на промышленных территориях городов. С одного дня поисков с помощью дронов отряд получает порядка 2500 фотографий, на проверку которых группа из 30 человек тратит в среднем 5-7 часов.
"Благодаря "Beeline AI - Поиск людей" время на анализ одного фотоизображения занимает 2-3 секунды, что позволяет сократить процесс сортировки всего контента до 1-2,5 часов в зависимости от количества фотографий", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что по мере обучения нейросети скорость и точность ее работы будет расти.
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Специалисты "Билайна" в сотрудничестве с экспертами "Лиза Алерт" разработали и обучили нейросеть, основываясь на реальных наборах данных (data set), полученных с уже проведенных спасателями поисков. Первостепенной задачей "Beeline AI - Поиск людей" является сортировка "пустых" и неинформативных фотографий, на которых точно нет человека или атрибутов, указывающих, что в этом месте был человек. Это позволяет группе анализа сразу сосредоточиться на потенциально результативных снимках. Нейросеть способна обучаться распознавать объекты на снимках, сделанных с высоты от 40 до 100 метров, с высоким уровнем визуального "шума" - деревья, природный ландшафт, сумерки и т.д.
Как отмечается в сообщении, первичные тесты совместно с "Лиза Алерт" показали, что точность модели на тестовых изображениях приближается к 98%. "Потенциально нейронная сеть способна находить людей и предметы во всех местах поиска - таких, как лес, болота, поля, города, независимо от времени года и одежды человека, так как алгоритм настраивается на работу в любое время года и потенциально сможет распознавать нестандартное положение тела в пространстве, например, сидящего, лежащего или частично укрытого листвой человека", - говорится в сообщении.
Решение поступит в распоряжение "Лиза Алерт" в двух форматах: онлайн-сервис с возможностью передавать данные в облачное хранилище BeeCloud, где к фото имеет моментальный доступ группа отсмотра, и оффлайн-решение, предустановленное на компьютере поисковой группы, непосредственно находящейся на месте поисков.
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БилайнПоисковый отряд "Лиза Алерт"МоскваРИА Наука
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