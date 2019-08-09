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РИА Новости

Промоутер рассказал о причинах разрыва Наргиз и Фадеева

13:24, 9 августа 2019
98063
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевица Наргиз Закирова и композитор и продюсер Максим Фадеев
Певица Наргиз Закирова и композитор и продюсер Максим Фадеев
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Промоутер Сергей Лавров рассказал газете "Комсомольская правда", почему с певицей Наргиз Закировой сложно работать.
Накануне стало известно, что продюсерский центр Максима Фадеева MALFA расторг контракт с артисткой о сотрудничестве с лейблом. Документ запрещает ей исполнять музыкальные произведения продюсера и снимает с него обязательства по туру, который запланирован на август.
"Я с ней отработал очень много, сделал ей более ста концертов плюс шоу в "Крокусе". И я все время боялся, что певица не выйдет на сцену, сорвет концерт. И Максим Фадеев тоже частенько не мог с ней связаться, она просто не выходила на связь, пропадала", — признался Лавров.
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По его словам, артистка выходила на сцену в нетрезвом виде, "брала бутылку виски" и "держалась за нее весь концерт", иногда наливала спиртное в бутылку из-под газировки. Кроме того, она курила в неположенных местах, за что организаторам концертов выписывали штрафы.
Промоутер добавил, что певица живет "в каком-то параллельном мире", оторвана от реальности и вписывает в райдер нелепые запросы, например круглосуточную охрану ее гостиничного номера.
"Странностей много было. Иногда со своими подругами из "Битвы экстрасенсов" закрывалась в гримерке и раскладывала карты. Порой закатывала скандал на ровном месте", — добавил он.
Лавров отметил, что Фадеев, вероятно, устал от певицы, их разрыв его не удивил.
Композитор Максим Фадеев и певица Наргиз Закирова
8 августа, 10:41Культура
Фадеев расторг контракт с Наргиз
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Шоу-бизнесМаксим Фадеев
Популярные комментарии
Промоутер, с лейблом, райдер, экстрасенсов, продюсерский… Чья это культура? Почему за русскими словами и поговорками в комментариях РИА следует запрет и предупреждение, а англицизмы в публикациях сыпятся, как из рога изобилия? Что это - глупость или измена?
9 августа, 13:35
vvab6
61002010
Меня удивило, что это исчадие ада ещё и гастролирует по России! А рабочая виза у гражданки США есть??! И пусть налоги платит, как иностранка
9 августа, 13:39
Elvi Es
6510015
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