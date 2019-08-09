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РИА Новости

Эксперт объяснил, что мешает оперативному тушению пожаров в России

13:20, 9 августа 2019
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© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
Тушение лесных пожаров. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Проблема с обновлением системы авиатушения и заключение контрактов на тушение лесных пожаров только в критических случаях тормозит принятие оперативных мер по ликвидации лесных пожаров в России, сообщил РИА Новости заместитель начальника Федерального бюджетного учреждения (ФБУ) "Авиалесоохрана" Андрей Ерицов.
"После пожаров в 2010 году в субъектах Российской Федерации в европейской части выяснилось, что необходимо обновлять наземную лесопожарную технику, в результате чего были выделены целевые субсидии на приобретение такой техники на период 2011-2013 годы, и полностью был обновлен парк наземных лесопожарных формирований. Однако усиления авиапожарной составляющей в таком объеме не произошло до настоящего времени, и пожары этого года в Сибири показали, что необходимо обновить и увеличить как количество авиапожарных средств тушения, так и парк авиации для мониторинга и борьбы с удаленными природными пожарами", - сказал Ерицов.
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Он пояснил, что переломный момент в системе охраны лесов от пожаров произошел после принятия Лесного кодекса в 2006 году и передачи полномочий по охране лесов от пожаров субъектам России.
"Ранее ФБУ "Авиалесоохрана", являясь единой организацией с сетью филиалов по всей стране, могла оперативно маневрировать ресурсами. В настоящее время эти филиалы переданы в введение регионов, и всего в субъектах Российской Федерации в настоящее время 3629 работников парашютно-десантной пожарной службы осуществляют мероприятия по тушению пожаров в зонах лесоавиационных работ. На федеральном уровне 650 работников парашютно-десантной пожарной службы проводят взрывные работы на тушении пожаров и оказывают помощь в тушении пожаров субъектам Российской Федерации. Также специалисты ФБУ "Авиалесоохрана" проводят работы по искусственному вызыванию осадков", - уточнил эксперт.
Он добавил, что после передачи полномочий регионам оказание помощи в тушении пожаров между субъектами РФ происходит на договорных условиях, что снижает оперативность таких мероприятий.
"Заключение контрактов между лесопожарными учреждениями субъектов в кратчайшие сроки возможно только в условиях действия режимов ЧС в связи с лесными пожарами, когда ситуация в регионе уже выходит из-под контроля", - сказал Ерицов.
Он отметил, что передача полномочий по тушению лесных пожаров регионам осложнила процедуры межрегионального и межведомственного маневрирования силами и средствами пожаротушения.
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По данным ФБУ "Авиалесоохрана" на 9 августа, площадь лесных пожаров в РФ, которые действуют в труднодоступных районах, где прекращены работы по активному тушению и ведутся постоянное наблюдение и космический мониторинг, превышает 2,5 миллиона гектаров. Активно тушатся пожары на площади более чем 197 тысяч гектаров.
В четырех субъектах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии - объявлен режим ЧС. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению привлекались 10 самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. В свою очередь, глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.
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Красноярский крайИркутская областьРоссияЯкутияБурятияПроисшествия
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