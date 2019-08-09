Эксперт объяснил, что мешает оперативному тушению пожаров в России

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Проблема с обновлением системы авиатушения и заключение контрактов на тушение лесных пожаров только в критических случаях тормозит принятие оперативных мер по ликвидации лесных пожаров в России, сообщил РИА Новости заместитель начальника Федерального бюджетного учреждения (ФБУ) "Авиалесоохрана" Андрей Ерицов.

"После пожаров в 2010 году в субъектах Российской Федерации в европейской части выяснилось, что необходимо обновлять наземную лесопожарную технику, в результате чего были выделены целевые субсидии на приобретение такой техники на период 2011-2013 годы, и полностью был обновлен парк наземных лесопожарных формирований. Однако усиления авиапожарной составляющей в таком объеме не произошло до настоящего времени, и пожары этого года в Сибири показали, что необходимо обновить и увеличить как количество авиапожарных средств тушения, так и парк авиации для мониторинга и борьбы с удаленными природными пожарами", - сказал Ерицов.

Он пояснил, что переломный момент в системе охраны лесов от пожаров произошел после принятия Лесного кодекса в 2006 году и передачи полномочий по охране лесов от пожаров субъектам России.

"Ранее ФБУ "Авиалесоохрана", являясь единой организацией с сетью филиалов по всей стране, могла оперативно маневрировать ресурсами. В настоящее время эти филиалы переданы в введение регионов, и всего в субъектах Российской Федерации в настоящее время 3629 работников парашютно-десантной пожарной службы осуществляют мероприятия по тушению пожаров в зонах лесоавиационных работ. На федеральном уровне 650 работников парашютно-десантной пожарной службы проводят взрывные работы на тушении пожаров и оказывают помощь в тушении пожаров субъектам Российской Федерации. Также специалисты ФБУ "Авиалесоохрана" проводят работы по искусственному вызыванию осадков", - уточнил эксперт.

Он добавил, что после передачи полномочий регионам оказание помощи в тушении пожаров между субъектами РФ происходит на договорных условиях, что снижает оперативность таких мероприятий.

"Заключение контрактов между лесопожарными учреждениями субъектов в кратчайшие сроки возможно только в условиях действия режимов ЧС в связи с лесными пожарами, когда ситуация в регионе уже выходит из-под контроля", - сказал Ерицов.

Он отметил, что передача полномочий по тушению лесных пожаров регионам осложнила процедуры межрегионального и межведомственного маневрирования силами и средствами пожаротушения.

По данным ФБУ "Авиалесоохрана" на 9 августа, площадь лесных пожаров в РФ, которые действуют в труднодоступных районах, где прекращены работы по активному тушению и ведутся постоянное наблюдение и космический мониторинг, превышает 2,5 миллиона гектаров. Активно тушатся пожары на площади более чем 197 тысяч гектаров.