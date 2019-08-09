Алиханов потребовал изъять у безответственных владельцев культурные объекты

КАЛИНИНГРАД, 9 авг - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов потребовал изъять у владельцев объектов культурного наследия, которые не выполняют свои обязательства по их сохранению, эти здания и вернуть их в государственную собственность.
"Не понимаю, зачем мы отдаем это в частные руки и потом наблюдаем за разрушением. Забирайте обратно, не надо заниматься штрафами, еще чем-то. Эти штрафы им не наносят никакого ущерба, им плевать. А нам всем не плевать. Давайте заберем и через благотворительные фонды, еще как-то будем собирать деньги, если собственных ресурсов не хватает. Есть люди, которые готовы забирать и делать", - сказал Алиханов на оперативном совещании в региональном правительстве.
Одним из примеров безответственного отношения собственника к объекту культурного наследия стал жилой дом начала XX века в городе Советске, который находится в полуразрушенном состоянии. Около четырех лет назад здание, известное как "дом актера Армина Мюллера-Шталя", в котором впоследствии располагалось общежитие областного колледжа культуры и искусства, приобрел предприниматель из Калининграда, однако никаких восстановительных работ в нем не проводилось.
CC BY 3.0 / Gerodot777 / Дом, где родился Армин Мюллер-ШтальДом, где родился Армин Мюллер-Шталь. Советск, Калининградская область
Дом, где родился Армин Мюллер-Шталь. Советск, Калининградская область
"Почему вот это вот распространяется в сети как пример бесхозяйственности? Если это физлицо, давайте посмотрим ему в глаза, чтобы люди знали своих "героев". Кто это, скажите мне, как его зовут, приведите его сюда, ко мне — чем он живет, зарабатывает. Я, конечно, прошу прощения, но в рамках законодательства есть много нюансов, которые мы можем обсудить. Ну, так дайте мне его сюда, пусть он отдаст это обратно, мы сделаем "конфету" сами , без него", - сказал Алиханов.
Как отметил на оперативном совещании глава службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов, после кражи старинных дверей с этого здания было возбуждено уголовное дело, но затем прекращено из-за незначительности преступления. Губернатор распорядился направить заявление в полицию за его подписью с требованием разобраться в ситуации.