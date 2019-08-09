Алиханов потребовал изъять у безответственных владельцев культурные объекты

"Почему вот это вот распространяется в сети как пример бесхозяйственности? Если это физлицо, давайте посмотрим ему в глаза, чтобы люди знали своих "героев". Кто это, скажите мне, как его зовут, приведите его сюда, ко мне — чем он живет, зарабатывает. Я, конечно, прошу прощения, но в рамках законодательства есть много нюансов, которые мы можем обсудить. Ну, так дайте мне его сюда, пусть он отдаст это обратно, мы сделаем "конфету" сами , без него", - сказал Алиханов.