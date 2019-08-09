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РИА Новости

В МВД Астрахани не поступало сообщений о ДТП с автомобилем Aurus

13:17, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Aurus
Автомобиль Aurus
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Aurus. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Сообщений о ДТП с автомобилем представительского класса Aurus в МВД Астрахани не поступало, заявил РИА Новости представитель ведомства.
"Сообщений о ДТП с подобным автомобилем в УМВД не поступало", - сказал собеседник, добавив, что в случае мелкой аварии участниками может быть составлен европротокол без обращения в полицию.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Астрахани произошло первое в России ДТП с участием Aurus: якобы с белым представительским автомобилем столкнулась маршрутка, а после аварии его накрыли покрывалом.
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