В МВД Астрахани не поступало сообщений о ДТП с автомобилем Aurus

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Сообщений о ДТП с автомобилем представительского класса Aurus в МВД Астрахани не поступало, заявил РИА Новости представитель ведомства.
"Сообщений о ДТП с подобным автомобилем в УМВД не поступало", - сказал собеседник, добавив, что в случае мелкой аварии участниками может быть составлен европротокол без обращения в полицию.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Астрахани произошло первое в России ДТП с участием Aurus: якобы с белым представительским автомобилем столкнулась маршрутка, а после аварии его накрыли покрывалом.