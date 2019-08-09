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РИА Новости

Синоптики не прогнозируют природных катаклизмов в Москве в пятницу

13:15, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевЛюди под зонтами во время дождя в Москве
Люди под зонтами во время дождя в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Люди под зонтами во время дождя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Синоптики не прогнозируют в пятницу в Москве сильных дождей и природных катаклизмов, в течение дня может выпасть от 2 до 5 миллиметров осадков, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Сегодня мы не прогнозируем сильных дождей и каких-то природных катаклизмов, в течение дня может выпасть от 2 до 5 миллиметров осадков", - сообщила Позднякова.
Ранее синоптики прогнозировали в Москве в четверг и пятницу погодный коллапс с грозами и ветром. Позднякова говорила РИА Новости, что за сутки может выпасть 50% месячной нормы осадков. Гидрометцентр объявлял "оранжевый" уровень погодной опасности с четверга на пятницу из-за дождя и ветра в Москве и области.
Уровни опасности погоды
30 мая 2017, 21:45РИА Новости
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