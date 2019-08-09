Синоптики не прогнозируют природных катаклизмов в Москве в пятницу

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Синоптики не прогнозируют в пятницу в Москве сильных дождей и природных катаклизмов, в течение дня может выпасть от 2 до 5 миллиметров осадков, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

"Сегодня мы не прогнозируем сильных дождей и каких-то природных катаклизмов, в течение дня может выпасть от 2 до 5 миллиметров осадков", - сообщила Позднякова.

Ранее синоптики прогнозировали в Москве в четверг и пятницу погодный коллапс с грозами и ветром. Позднякова говорила РИА Новости, что за сутки может выпасть 50% месячной нормы осадков. Гидрометцентр объявлял "оранжевый" уровень погодной опасности с четверга на пятницу из-за дождя и ветра в Москве и области.