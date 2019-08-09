В ОДК рассказали о планах по созданию российского двигателя для "Руслана"

ПЕРМЬ, 9 авг - РИА Новости. Отечественный двигатель на базе газогенератора перспективного ПД-35 планируется создать для Ан-124 "Руслан", сообщил журналистам управляющий директор – генеральный конструктор АО "ОДК-Авиадвигатель" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) Александр Иноземцев.

"Это будет не ПД-35, другой двигатель, но из этого семейства. На базе газогенератора ПД-35", - сказал Иноземцев.

"Руслан" (Ан-124) - советский тяжелый транспортный самолет разработки ОКБ Антонова. Самый грузоподъемный в мире серийный грузовой самолет. Как следует из данных Росавиации, среди российских авиакомпаний, эксплуатирующих самолеты "Ан", - "Волга-Днепр", "Алроса", "Ангара", "Турухан" и другие. Концерн "Антонов" был создан на Украине в 2005 году, объединив существовавшее с 1989 года одноименное госпредприятие с киевским КБ Антонова.

Как заявлял РИА Новости индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков, предприятия госкорпорации начали изготавливать отдельные детали и сборочные единицы для двигателей Д-18Т, устанавливаемых на "Русланах".