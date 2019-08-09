Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-09T13:14Z
https://ria.ru/20190809/1557341836.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/147633/29/1476332958_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d0645d37d70d7a97aca05388b5ffc929.jpg
РИА Новости

В ОДК рассказали о планах по созданию российского двигателя для "Руслана"

13:14, 9 августа 2019
1103
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкТяжёлый дальний транспортный самолёт АН-124-100 "Руслан"
Тяжёлый дальний транспортный самолёт АН-124-100 Руслан
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Тяжёлый дальний транспортный самолёт АН-124-100 "Руслан". Архивное фото
ПЕРМЬ, 9 авг - РИА Новости. Отечественный двигатель на базе газогенератора перспективного ПД-35 планируется создать для Ан-124 "Руслан", сообщил журналистам управляющий директор – генеральный конструктор АО "ОДК-Авиадвигатель" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) Александр Иноземцев.
"Это будет не ПД-35, другой двигатель, но из этого семейства. На базе газогенератора ПД-35", - сказал Иноземцев.
Самолет АН-124 Руслан
29 декабря 2018, 15:20РИА Новости
Военно-транспортный самолет на замену "Руслану" создадут к 2025-2026 годам
"Руслан" (Ан-124) - советский тяжелый транспортный самолет разработки ОКБ Антонова. Самый грузоподъемный в мире серийный грузовой самолет. Как следует из данных Росавиации, среди российских авиакомпаний, эксплуатирующих самолеты "Ан", - "Волга-Днепр", "Алроса", "Ангара", "Турухан" и другие. Концерн "Антонов" был создан на Украине в 2005 году, объединив существовавшее с 1989 года одноименное госпредприятие с киевским КБ Антонова.
Как заявлял РИА Новости индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков, предприятия госкорпорации начали изготавливать отдельные детали и сборочные единицы для двигателей Д-18Т, устанавливаемых на "Русланах".
Ранее вице-премьер России Юрий Борисов сообщил, что в госпрограмме вооружений, рассчитанной до 2027 года, прописаны научно-исследовательские работы по созданию сверхтяжелого самолета на замену Ан-124.
АН-225 с Бураном на внешней подвеске в полете
21 декабря 2018, 08:00РИА Новости
Советская "Мрия". Как создавали самый тяжелый самолет в мире
4700002
Обсудить 2
Объединенная двигателестроительная корпорацияАн-124Экономика
Рекомендуем
Презентация макета российско-китайского самолета CR929
ОДК планирует участвовать в проекте CR929 со своим двигателем
РИА
Новости
Модернизированный закрытый испытательный стенд ОДК-ПМ
Генконструктор назвал стоимость создания двигателя ПД-35
Модернизированный закрытый испытательный стенд ОДК-ПМ
Китай заинтересовался российскими двигателями ПД-14, заявили в ОДК
Авиационный двигатель на выставке МАКС-2017
Российские госзаказчики планируют купить около 300 двигателей ПД-14
Лента
новостей
Пассажирский самолет Ил-96, переданный в Специальный летный отряд Россия Управления делами президента РФ
Двухмоторный Ил-96 с двигателями ПД-35 может появиться в 2025 году
Самолет МС-21 во время первого перелета из Иркутска в Жуковский
В ОДК рассказали, когда самолеты МС-21 получат российские двигатели ПД-14
Здание Министерства иностранных дел РФ
Советника-посланника американского посольства вызвали в МИД
Украинский военный в Луганской области
В Киеве призвали приостановить участие в Минском процессе
Двигатель ПД-14 для самолета МС-21 АО Объединенная двигательная корпорация на 51-м международном парижском авиасалоне Paris Air Show - Le Bourget 2015
ОДК готова к 2025 году выйти на производство 50 двигателей ПД-14 в год
Автомобиль Aurus
В МВД Астрахани не поступало сообщений о ДТП с автомобилем Aurus
Купюры евро
Во Франции потребовали от России деньги за царские "долги"
Здание Центрального банка РФ
Российский рынок показал устойчивость к новым санкциям, заявили в ЦБ
Презентация операционной системы HarmonyOS на конференции разработчиков Huawei в Дунгуане. 9 августа 2019
Huawei представила собственную операционную систему
Денежные знаки России 1917-1918 гг.
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
Российский радиолокационный спутник Обзор-Р в павильоне Роскосмоса на Международном авиасалоне Ле Бурже-2017 во Франции
Роскосмос запатентовал "спутник-самоубийцу"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:30В Москве экстренно госпитализировали актера Александра Шувалова
09:25В Якутии за сутки ликвидировали более 30 природных пожаров
09:23На Сахалине на рыбоконсервном заводе вспыхнул пожар
09:20В Курганской области число пострадавших в ДТП возросло до десяти
09:19Суд в Киргизии наложил арест на имущество телеканала Алмазбека Атамбаева
09:18В Китае из-за тайфуна "Лекима" погибли 13 человек, 16 пропали без вести
09:18Эксперт объяснил, почему Эрдоган не признает Крым российским
09:17Названа возможная причина ДТП с автобусом в Курганской области
09:14Под Ачинском после взрывов на арсенале эвакуировали жителей села Каменка
09:11Израильские военные застрелили четырех палестинцев на границе Газы
09:10При опрокидывании автобуса в Курганской области пострадали семь человек
09:08Вода ушла еще из пяти населенных пунктов на Дальнем Востоке
09:08В ЛНР около 24 тысяч квартир и домов остались без света из-за грозы
09:08В Копенгагене у здания полиции прогремел взрыв
09:04Huawei представила дизайн обновленного интерфейса EMUI 10
08:54Названы самые распространенные фамилии в России
08:50В Курганской области опрокинулся автобус
08:42В Греции объявили высший уровень пожарной опасности
08:41Под Ачинском продолжается пожар на военном полигоне
08:31К ликвидации последствий пожара под Ачинском привлекли тяжелую технику
Лента новостейМолния