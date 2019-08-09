Минэнерго предлагает сохранить доходность в 14% по проектам ТЭС на 2025 год

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Минэнерго РФ предлагает сохранить норму доходности для проектов модернизации ТЭС на 2025 год на уровне 14% с корректировкой на ОФЗ, которая действует для уже отобранных проектов на 2022-2024 годы, сообщили РИА Новости в министерстве.

"Базовая доходность 14%, корректировка на ОФЗ от 8,5%", - ответили в Минэнерго РФ на вопрос о предлагаемой норме доходности для проектов на 2025 год.

В РФ в 2019 году стартовала программа модернизации ТЭС стоимостью 1,9 триллиона рублей. Для проектов, попавших в нее, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей. По общему конкурентному отбору проходят 85% от годового объема, 15% формирует правкомиссия по вопросам развития электроэнергетики. Среди ключевых требований программы - локализация производства в РФ необходимого энергетического оборудования.

Первые отборы проектов модернизации прошли весной 2019 года сразу на три года - 2022-2024, было отобрано 45 объектов общей установленной мощностью 10,4 ГВт. Доходность по ним составит 14% годовых с корректировкой на доходность ОФЗ.