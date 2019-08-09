Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-09T13:12Z
https://ria.ru/20190809/1557341711.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40894/59/408945946_0:177:3014:1872_1036x0_80_0_0_4e438406aa96684cac7a11ed763e2aee.jpg
РИА Новости
Теплоснабжение

Минэнерго предлагает сохранить доходность в 14% по проектам ТЭС на 2025 год

13:12, 9 августа 2019
74
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкМашинный зал тепловой станции
Машинный зал тепловой станции
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Минэнерго РФ предлагает сохранить норму доходности для проектов модернизации ТЭС на 2025 год на уровне 14% с корректировкой на ОФЗ, которая действует для уже отобранных проектов на 2022-2024 годы, сообщили РИА Новости в министерстве.

"Базовая доходность 14%, корректировка на ОФЗ от 8,5%", - ответили в Минэнерго РФ на вопрос о предлагаемой норме доходности для проектов на 2025 год.

В РФ в 2019 году стартовала программа модернизации ТЭС стоимостью 1,9 триллиона рублей. Для проектов, попавших в нее, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей. По общему конкурентному отбору проходят 85% от годового объема, 15% формирует правкомиссия по вопросам развития электроэнергетики. Среди ключевых требований программы - локализация производства в РФ необходимого энергетического оборудования.
Первые отборы проектов модернизации прошли весной 2019 года сразу на три года - 2022-2024, было отобрано 45 объектов общей установленной мощностью 10,4 ГВт. Доходность по ним составит 14% годовых с корректировкой на доходность ОФЗ.
Тепловая станция Некрасовка в Москве
Вчера, 11:09Теплоснабжение
Энергокомпании РФ смогут 29-30 августа подать заявки на модернизацию ТЭС
В этом году также должен пройти отбор проектов на 2025 год. Доходность по ним пока не определена. Энергокомпании смогут подать ценовые заявки проектов на этот отбор 29-30 августа 2019 года, технические параметры принимаются 14-16 августа.
000001
Обсудить 0
ТеплоснабжениеЭкономика
Рекомендуем
Вывеска группы ВТБ на крыше здания
Оборот сделок на платформе "ВТБ Мои Инвестиции" в июле вырос на 23%
РИА
Новости
Рефтинская ГРЭС
"Энел Россия" получила первые два миллиарда рублей за Рефтинскую ГРЭС
Самолет Airbus-320 авиакомпании Уральские авиалинии
"Уральские авиалинии" станут перевозчиком Универсиады-2023
Производство лекарственных препаратов
Фармацевтическая "дочка" АФК "Система" продолжит получать льготы в Москве
Лента
новостей
Логотип компании BMW
BMW отзывает 22,3 тысячи автомобилей в России
Тепловая станция Некрасовка в Москве
Энергокомпании РФ смогут 29-30 августа подать заявки на модернизацию ТЭС
Процесс производства российских банкнот
Чистая прибыль Новикомбанка за 6 мес выросла в 3,9 раза, до 5,5 млрд рублей
Самолет авиакомпании Аэрофлот взлетает в аэропорту Шереметьево в Москве
Аэрофлот сообщил о результатах очередного заседания совета директоров
Урожай винограда в крестьянско-фермерском хозяйстве С. В. Шмолдаев Краснодарского края
Кубань планирует собрать не менее 200 тысяч тонн винограда в 2019 году
Танкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Девушка в аптеке
"Ъ": россияне стали реже покупать дешевые лекарства
Производство алюминия на предприятии компании РУСАЛ
"Русал" понизил прогноз по росту мирового спроса на алюминий
Презентация макета российско-китайского самолета CR929
ОДК планирует участвовать в проекте CR929 со своим двигателем
Здание Центрального банка РФ
Российский рынок показал устойчивость к новым санкциям, заявили в ЦБ
Заседание ЦИК РФ по рассмотрению жалоб незарегистрированных кандидатов
Эксперты перепроверят подписи за незарегистрированных кандидатов в МГД
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:30В Москве экстренно госпитализировали актера Александра Шувалова
09:25В Якутии за сутки ликвидировали более 30 природных пожаров
09:23На Сахалине на рыбоконсервном заводе вспыхнул пожар
09:20В Курганской области число пострадавших в ДТП возросло до десяти
09:19Суд в Киргизии наложил арест на имущество телеканала Алмазбека Атамбаева
09:18В Китае из-за тайфуна "Лекима" погибли 13 человек, 16 пропали без вести
09:18Эксперт объяснил, почему Эрдоган не признает Крым российским
09:17Названа возможная причина ДТП с автобусом в Курганской области
09:14Под Ачинском после взрывов на арсенале эвакуировали жителей села Каменка
09:11Израильские военные застрелили четырех палестинцев на границе Газы
09:10При опрокидывании автобуса в Курганской области пострадали семь человек
09:08Вода ушла еще из пяти населенных пунктов на Дальнем Востоке
09:08В ЛНР около 24 тысяч квартир и домов остались без света из-за грозы
09:08В Копенгагене у здания полиции прогремел взрыв
09:04Huawei представила дизайн обновленного интерфейса EMUI 10
08:54Названы самые распространенные фамилии в России
08:50В Курганской области опрокинулся автобус
08:42В Греции объявили высший уровень пожарной опасности
08:41Под Ачинском продолжается пожар на военном полигоне
08:31К ликвидации последствий пожара под Ачинском привлекли тяжелую технику
Лента новостейМолния