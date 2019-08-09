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РИА Новости

Общежитие военного городка в Каменке расселят после взрывов на складе

13:11, 9 августа 2019
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© REUTERS / STRINGERВзрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
© REUTERS / STRINGER
КАМЕНКА (Красноярский край), 9 авг - РИА Новости. Общежитие военного городка в селе Каменка Ачинского района Красноярского края, где произошел пожар на складе, будет расселено в кратчайшие сроки, сообщил замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
"Мы приняли решение, что люди, которые живут в общежитии, будут оперативно переселены в другие жилые дома. Уже готовы 22 свободные квартиры", - сказал Булгаков на совместном общественном приеме Минобороны, МЧС, муниципальных властей с военнослужащими военного городка и жителями Каменки.
Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края
6 августа, 08:57Радио
Названа возможная причина пожара на складе под Ачинском
Возгорание произошло 5 августа на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В районе был введен режим ЧС, из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, было эвакуировано более 16 тысяч человек. Шестого августа пожар был полностью ликвидирован, жители стали возвращаться в свои дома. Больше всего пострадала Каменка, где были выбиты окна, повреждены крыши и двери - как в многоквартирных домах, так и частной застройке.
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ЧП на военном складе в Красноярском краеМЧСДмитрий БулгаковКрасноярский крайРоссияПроисшествия
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