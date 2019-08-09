Общежитие военного городка в Каменке расселят после взрывов на складе

"Мы приняли решение, что люди, которые живут в общежитии, будут оперативно переселены в другие жилые дома. Уже готовы 22 свободные квартиры", - сказал Булгаков на совместном общественном приеме Минобороны, МЧС, муниципальных властей с военнослужащими военного городка и жителями Каменки.

Возгорание произошло 5 августа на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В районе был введен режим ЧС, из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, было эвакуировано более 16 тысяч человек. Шестого августа пожар был полностью ликвидирован, жители стали возвращаться в свои дома. Больше всего пострадала Каменка, где были выбиты окна, повреждены крыши и двери - как в многоквартирных домах, так и частной застройке.