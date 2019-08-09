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РИА Новости

В Красноярске поймали подозреваемого в кражах в эвакуированном поселке

13:09, 9 августа 2019
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© Fotolia / gorotckopАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции
© Fotolia / gorotckop
Автомобиль полиции. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 9 авг - РИА Новости. Красноярская полиция задержала подозреваемого в мародерстве в поселке Каменка Ачинского района, жители которого были эвакуированы из-за пожара со взрывами на военном складе, сообщает краевой главк МВД.
По данным ведомства, в полицию с заявлением о краже обратилась жительница поселка. Было установлено, что неизвестный разбил окно и проник в квартиру, украв 42 тысячи рублей и личные вещи.
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"Кража была совершена в первую ночь в момент, когда граждане уже были эвакуированы" - отметил РИА Новости начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался житель поселка Каменка 2000 года рождения. Следователями МО МВД России "Ачинский" в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", - говорится в сообщении главка. Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет.
В главке отметили, что установлена причастность подозреваемого "к еще нескольким квартирным кражам, откуда были похищены ювелирные изделия и различная техника, в том числе сотовый телефон и ноутбук".
Пожар со взрывами произошли 5 августа на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В районе был введен режим ЧС, из населенных пунктов в радиусе 20 километров от места ЧП было эвакуировано более 16 тысяч человек. Шестого августа пожар был полностью ликвидирован, жители стали возвращаться в свои дома. Больше всего пострадало близлежащее село Каменка. Там при взрывах были выбиты окна, повреждены крыши и двери. Пострадали как многоквартирные дома, так и частная застройка.
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