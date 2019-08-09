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РИА Новости

Эксперт: Сальвини спровоцировал кризис, чтобы стать премьером Италии

13:08, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкМаттео Сальвини
Маттео Сальвини
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини решил спровоцировать парламентский кризис, чтобы в конечном счете занять кресло премьер-министра и легитимизировать себя после истории о якобы российском финансировании "Лиги", заявила РИА Новости доцент МГИМО, старший научный сотрудник Института Европы РАН Елена Маслова.
"Пока в Италии нет правительственного кризиса, это скорее кризис министерский. Маттео Сальвини пытается представить ситуацию так, как если бы он был премьер-министром, хотя он таковым не является, но многие действительно воспринимают Сальвини как де-факто премьер-министра, ведь он действительно взял на себя роль лидера", - сказала Маслова.
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Она не исключила, что внеочередные парламентские выборы состоятся, хоть у Сальвини и нет права заявлять о их проведении, с этим к президенту республики должен обратиться премьер-министр Джузеппе Конте.
"Правительство Сальвини и (вице-премьер Луиджи) Ди Майо - это изначально правительство абсолютных противоположностей, которые решили создать коалицию, чтобы удержаться у власти. Разногласия были в течении всего года, но в конечном итоге стороны всегда приходили к согласию", - напомнила политолог.
Маслова считает, что Маттео Сальвини использовал ситуацию с голосованием по вопросу о строительстве скоростной железнодорожной магистрали между Турином и Лионом (TAV) как повод для разрыва коалиции и назначении досрочных выборов.
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"Сальвини желает спровоцировать парламентский кризис, чтобы легитимизировать себя после истории о якобы российском финансировании "Лиги" и занять кресло премьер-министра. Он уверен, что победил бы на этих выборах. И действительно, его рейтинги и политические очки растут", - отметила собеседница агентства.
Эксперт подчеркнула, что если Сальвини станет премьером, Италия, возможно, и могла бы занять более радикальную позицию в отношении санкций против России, но для Рима это будет означать дистанцирование от Европы. По ее мнению, Италия еще не готова на такой шаг, вне зависимости от того, кто будет у власти.
В четверг вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини уведомил главу правительства Джузеппе Конте о том, что правящая коалиция более не существует и предложил провести досрочные выборы.
Поводом для такого заявления Сальвини стало состоявшееся в среду голосование в сенате по вопросу о строительстве скоростной железнодорожной магистрали между Турином и Лионом (TAV). В ходе этого голосования парламентарии "Лиги" проголосовали за крупнейший инфраструктурный проект вместе с представителями оппозиции и отклонили отрицательную резолюцию, подготовленную по данному вопросу Д5З.
После заявлений лидера "Лиги" о готовности к внеочередным выборам также объявил лидер "Движения пяти звезд", вице-премьер Луиджи Ди Майо.
Новое правительство Италии было сформировано партиями "Лига" и "Движение пяти звезд" в июне 2018 года на 88-й день после парламентских выборов в стране.
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