Эксперт: Сальвини спровоцировал кризис, чтобы стать премьером Италии

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини решил спровоцировать парламентский кризис, чтобы в конечном счете занять кресло премьер-министра и легитимизировать себя после истории о якобы российском финансировании "Лиги", заявила РИА Новости доцент МГИМО, старший научный сотрудник Института Европы РАН Елена Маслова.

"Пока в Италии нет правительственного кризиса, это скорее кризис министерский. Маттео Сальвини пытается представить ситуацию так, как если бы он был премьер-министром, хотя он таковым не является, но многие действительно воспринимают Сальвини как де-факто премьер-министра, ведь он действительно взял на себя роль лидера", - сказала Маслова.

Она не исключила, что внеочередные парламентские выборы состоятся, хоть у Сальвини и нет права заявлять о их проведении, с этим к президенту республики должен обратиться премьер-министр Джузеппе Конте.

"Правительство Сальвини и (вице-премьер Луиджи) Ди Майо - это изначально правительство абсолютных противоположностей, которые решили создать коалицию, чтобы удержаться у власти. Разногласия были в течении всего года, но в конечном итоге стороны всегда приходили к согласию", - напомнила политолог.

Маслова считает, что Маттео Сальвини использовал ситуацию с голосованием по вопросу о строительстве скоростной железнодорожной магистрали между Турином и Лионом (TAV) как повод для разрыва коалиции и назначении досрочных выборов.

"Сальвини желает спровоцировать парламентский кризис, чтобы легитимизировать себя после истории о якобы российском финансировании "Лиги" и занять кресло премьер-министра. Он уверен, что победил бы на этих выборах. И действительно, его рейтинги и политические очки растут", - отметила собеседница агентства.

Эксперт подчеркнула, что если Сальвини станет премьером, Италия, возможно, и могла бы занять более радикальную позицию в отношении санкций против России, но для Рима это будет означать дистанцирование от Европы. По ее мнению, Италия еще не готова на такой шаг, вне зависимости от того, кто будет у власти.

В четверг вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини уведомил главу правительства Джузеппе Конте о том, что правящая коалиция более не существует и предложил провести досрочные выборы.

Поводом для такого заявления Сальвини стало состоявшееся в среду голосование в сенате по вопросу о строительстве скоростной железнодорожной магистрали между Турином и Лионом (TAV). В ходе этого голосования парламентарии "Лиги" проголосовали за крупнейший инфраструктурный проект вместе с представителями оппозиции и отклонили отрицательную резолюцию, подготовленную по данному вопросу Д5З.

После заявлений лидера "Лиги" о готовности к внеочередным выборам также объявил лидер "Движения пяти звезд", вице-премьер Луиджи Ди Майо.