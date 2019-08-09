Дорожные службы Подмосковья рассказали о ликвидации последствий непогоды

Автомобильное движение на Нахимовском проспекте во время дождя

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Работы по откачке воды в местах подтоплений и уборке поваленных деревьев оперативно проводятся на территории Московской области, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Ранее РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщили, что двенадцать деревьев повалено в пятницу при прохождении грозового фронта с порывами ветра до 25 метра в секунду на территории Московской области. При этом власти сообщили, что резкое ухудшение погодных условий в ночь с четверга на пятницу не вызвало нарушений в работе объектов энергосистемы и жилищно-коммунального комплекса на территории Подмосковья.

"Подтопления в настоящий момент устранены в городе Королев... В настоящий момент ликвидируют подтопления в городе Долгопрудный на улице Комсомольская, в городе Раменское на улице Гагарина. Проводятся работы по ликвидации поваленных деревьев в городском округе Пушкино... и в городском округе Ивантеевка", - сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, которого цитирует пресс-служба.

В настоящее время проезд на указанных дорогах не затруднен, уточнили в ведомстве.

Как сообщили в минтрансе, по прогнозам синоптиков, сильный ливень с ветром, который начался в столичном регионе вчера вечером, будет идти до 18.00 9 августа.