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РИА Новости

Дорожные службы Подмосковья рассказали о ликвидации последствий непогоды

13:07, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на Нахимовском проспекте во время дождя
Автомобильное движение на Нахимовском проспекте во время дождя
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Работы по откачке воды в местах подтоплений и уборке поваленных деревьев оперативно проводятся на территории Московской области, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Ранее РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщили, что двенадцать деревьев повалено в пятницу при прохождении грозового фронта с порывами ветра до 25 метра в секунду на территории Московской области. При этом власти сообщили, что резкое ухудшение погодных условий в ночь с четверга на пятницу не вызвало нарушений в работе объектов энергосистемы и жилищно-коммунального комплекса на территории Подмосковья.
"Подтопления в настоящий момент устранены в городе Королев... В настоящий момент ликвидируют подтопления в городе Долгопрудный на улице Комсомольская, в городе Раменское на улице Гагарина. Проводятся работы по ликвидации поваленных деревьев в городском округе Пушкино... и в городском округе Ивантеевка", - сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, которого цитирует пресс-служба.
В настоящее время проезд на указанных дорогах не затруднен, уточнили в ведомстве.
Как сообщили в минтрансе, по прогнозам синоптиков, сильный ливень с ветром, который начался в столичном регионе вчера вечером, будет идти до 18.00 9 августа.
Гидрометцентр объявлял "оранжевый" уровень погодной опасности с вечера четверга до вечера пятницы из-за дождя и ветра в Москве и области.
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