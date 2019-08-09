В Уфе умерла мать лидера группы "ДДТ" Шевчука

"Мама лидера группы "ДДТ" Юрия Шевчука Фания Акрамовна Гареева-Шевчук скончалась в Уфе, ей было 94 года. Завтра 10 августа в церкви на улице Октябрьская революция будет отпевание, а похоронят Фанию Акрамовну на Южном кладбище", - рассказал агентству близкий друг семьи Шевчука.