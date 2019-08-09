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РИА Новости
Культура

В Уфе умерла мать лидера группы "ДДТ" Шевчука

13:02, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в фотобанкЛидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук
Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук
© РИА Новости / Вадим Жернов
Перейти в фотобанк
Лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук . Архивное фото
УФА, 9 авг – РИА Новости. Мать российского музыканта, лидера группы "ДДТ" Юрия Шевчука Фания Акрамовна скончалась в Уфе, похороны состоятся 10 августа, сообщил РИА Новости близкий друг семьи Шевчука.
"Мама лидера группы "ДДТ" Юрия Шевчука Фания Акрамовна Гареева-Шевчук скончалась в Уфе, ей было 94 года. Завтра 10 августа в церкви на улице Октябрьская революция будет отпевание, а похоронят Фанию Акрамовну на Южном кладбище", - рассказал агентству близкий друг семьи Шевчука.
Он отметил, что Юрий Юлианович приехал на прощание с матерью в Уфу, похороны состоятся в семейном кругу.
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КультураДДТЮрий ШевчукУфа
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