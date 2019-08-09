Российский рынок показал устойчивость к новым санкциям, заявили в ЦБ

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российский рынок продемонстрировал устойчивость к новым санкциям против РФ, нетто-продажи ОФЗ нерезидентами с 1 июля по 6 августа составили лишь 19 миллиардов рублей, говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ "Обзор рисков финансовых рынков".

"Российский рынок продемонстрировал устойчивость в момент объявления новых санкционных ограничений, несмотря на первоначальную неопределенность их параметров", - говорится в документе.

"В период с 1 июля по 6 августа 2019 года доля нерезидентов на рынке ОФЗ снизилась до 29,2% – в основном из-за единовременного повышения объема размещенных ОФЗ (для поддержки ВЭБ), тогда как нетто-продажи ОФЗ нерезидентами составили 19 миллиардов рублей, что является умеренной реакцией на сложившуюся ситуацию", - добавляется в обзоре ЦБ.