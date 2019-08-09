Российский рынок показал устойчивость к новым санкциям, заявили в ЦБ

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российский рынок продемонстрировал устойчивость к новым санкциям против РФ, нетто-продажи ОФЗ нерезидентами с 1 июля по 6 августа составили лишь 19 миллиардов рублей, говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ "Обзор рисков финансовых рынков".
"Российский рынок продемонстрировал устойчивость в момент объявления новых санкционных ограничений, несмотря на первоначальную неопределенность их параметров", - говорится в документе.
"В период с 1 июля по 6 августа 2019 года доля нерезидентов на рынке ОФЗ снизилась до 29,2% – в основном из-за единовременного повышения объема размещенных ОФЗ (для поддержки ВЭБ), тогда как нетто-продажи ОФЗ нерезидентами составили 19 миллиардов рублей, что является умеренной реакцией на сложившуюся ситуацию", - добавляется в обзоре ЦБ.
Второй пакет санкций США против России по "делу Скрипалей" вступит в силу 26 августа. Новые санкции включают ограничения на госдолг РФ и требование Вашингтона к международным организациям, например, ВБ и МВФ, не предоставлять кредиты Москве. Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство РФ не в рублях. Будут введены и допограничения по экспорту в РФ ряда материалов, товаров и техники.
1 сентября 2017, 14:00РИА НовостиВведение санкций против России и ответные шаги