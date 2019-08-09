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РИА Новости

В Самаре два человека пострадали в результате хлопка газа в ангаре

12:57, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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САМАРА, 9 авг – РИА Новости. Двое мужчин пострадали в пятницу в результате хлопка газа в ангаре в Самаре, сообщает ГУМЧС по области.
По данным ведомства, инцидент произошел утром на улице Черемшанской в бытовом помещении здания ангарного типа. В результате хлопка газовоздушной смеси несущие конструкции ангара не повреждены, возгорания не было, уточнили в ГУМЧС.
"Погибших нет, пострадало два человека, из них мужчина 1962 года рождения госпитализирован в Самарскую городскую клиническую больницу им. Н.И. Пирогова с ожогами 1,2 степени, мужчина 1983 года рождения от госпитализации отказался, была оказана помощь на месте происшествия", - говорится в сообщении.
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