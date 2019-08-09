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РИА Новости
Культура

Московский Парк Горького отметит день рождения 17 августа

12:53, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОткрытие главного входа парка культуры им.Горького после реставрации
Открытие главного входа парка культуры им.Горького после реставрации
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Открытие главного входа парка культуры им.Горького после реставрации. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Парк Горького в Москве отметит свой 91-й день рождения 17 августа, оба выходных дня гостей праздника ждут музыкальные концерты и необычные угощения, сообщает пресс-служба парка.
"Фестиваль, посвященный 91-й годовщине Парка Горького, пройдет 17 августа. Для гостей праздника организаторы подготовили настоящее музыкальное шоу и необычные угощения", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что основные события фестиваля развернутся в партерной части парка: на площади перед фонтаном и Пушкинской набережной, вход свободный.
Также отмечается, что в субботу с 12.00 гостей ждет грандиозный концерт с участием ведущих звёзд российской сцены. И оба выходных дня с 11.00 – широкий выбор блюд от лучших московских ресторанов.
"Помимо этого, организаторы фестиваля приготовили для гостей парка небольшой, но очень неожиданный сюрприз. Финальной точкой праздника станет выступление лидера известной российской рок-группы. Название коллектива организаторы пока сохраняют в тайне", - говорится в сообщении.
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