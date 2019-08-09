Московский Парк Горького отметит день рождения 17 августа

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Парк Горького в Москве отметит свой 91-й день рождения 17 августа, оба выходных дня гостей праздника ждут музыкальные концерты и необычные угощения, сообщает пресс-служба парка.

"Фестиваль, посвященный 91-й годовщине Парка Горького, пройдет 17 августа. Для гостей праздника организаторы подготовили настоящее музыкальное шоу и необычные угощения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основные события фестиваля развернутся в партерной части парка: на площади перед фонтаном и Пушкинской набережной, вход свободный.

Также отмечается, что в субботу с 12.00 гостей ждет грандиозный концерт с участием ведущих звёзд российской сцены. И оба выходных дня с 11.00 – широкий выбор блюд от лучших московских ресторанов.