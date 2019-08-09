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РИА Новости

Российские госзаказчики планируют купить около 300 двигателей ПД-14

12:48, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвиационный двигатель на выставке МАКС-2017
Авиационный двигатель на выставке МАКС-2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ПЕРМЬ, 9 авг - РИА Новости. Российские госзаказчики планируют купить еще около 300 двигателей ПД-14, сообщил журналистам управляющий директор – генеральный конструктор "ОДК-Авиадвигатель" (входит в "Объединенную двигателестроительную корпорацию") Александр Иноземцев.
"У нас есть намерения от госзаказчиков купить еще около 300 двигателей ПД-14", - сказал Иноземцев.
Он напомнил, что уже сейчас есть контракт на 50 самолетов МС-21 с двигателями ПД-14 с "Аэрофлотом".
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Александр ИноземцевОбъединенная двигателестроительная корпорацияМС-21АэрофлотПермьЭкономика
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