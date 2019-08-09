Российские госзаказчики планируют купить около 300 двигателей ПД-14

ПЕРМЬ, 9 авг - РИА Новости. Российские госзаказчики планируют купить еще около 300 двигателей ПД-14, сообщил журналистам управляющий директор – генеральный конструктор "ОДК-Авиадвигатель" (входит в "Объединенную двигателестроительную корпорацию") Александр Иноземцев.

"У нас есть намерения от госзаказчиков купить еще около 300 двигателей ПД-14", - сказал Иноземцев.

Он напомнил, что уже сейчас есть контракт на 50 самолетов МС-21 с двигателями ПД-14 с "Аэрофлотом".