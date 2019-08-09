В Госдуме раскритиковали карту Олимпиады-2020 с "японскими" Курилами

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев (ЛДПР) назвал недостойным со стороны Японии использование спорта и информационных материалов для продвижения своих интересов.

Ранее оспариваемые японцами четыре российских острова Южных Курил были изображены на карте Японии в разделе маршрута олимпийского огня на официальном сайте Олимпиады 2020 года. Острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи "отнесены" к префектуре Хоккайдо. Так, кликнув на один из этих российских островов, на сайте попадаешь в раздел маршрута олимпийского огня на острове Хоккайдо.

"Со стороны Японии допущена провокация, это отдаляет ее от вожделенных островов. Острова можно закрашивать, раскрашивать, но пользы от этого не будет. Спортивные мероприятия должны быть вне политики. Это низко - использовать Олимпийские игры и информационные материалы для продвижения своих интересов", - сказал Дегтярев РИА Новости.

Он добавил, что "подобные инсинуации" спортивных властей Японии создают негативный фон переговорного процесса по мирному договору.

Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.

СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча лидеров России и Японии Владимира Путина и Синдзо Абэ. По итогам японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года.