Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-09T12:47Z
https://ria.ru/20190809/1557340559.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155724/41/1557244165_0:0:2947:1659_1036x0_80_0_0_3f5fd55b669c8470eca7a481533ab603.jpg
РИА Новости

В Госдуме раскритиковали карту Олимпиады-2020 с "японскими" Курилами

12:47, 9 августа 2019
485
© РИА Новости / Сергей КрасноуховЮжные Курилы
Южные Курилы
© РИА Новости / Сергей Красноухов
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев (ЛДПР) назвал недостойным со стороны Японии использование спорта и информационных материалов для продвижения своих интересов.
Ранее оспариваемые японцами четыре российских острова Южных Курил были изображены на карте Японии в разделе маршрута олимпийского огня на официальном сайте Олимпиады 2020 года. Острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи "отнесены" к префектуре Хоккайдо. Так, кликнув на один из этих российских островов, на сайте попадаешь в раздел маршрута олимпийского огня на острове Хоккайдо.
Берег Охотского моря у мыса Столбчатый на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
Вчера, 10:44РИА Новости
В России раскритиковали карту Олимпиады-2020 с "японскими" Курилами
"Со стороны Японии допущена провокация, это отдаляет ее от вожделенных островов. Острова можно закрашивать, раскрашивать, но пользы от этого не будет. Спортивные мероприятия должны быть вне политики. Это низко - использовать Олимпийские игры и информационные материалы для продвижения своих интересов", - сказал Дегтярев РИА Новости.
Он добавил, что "подобные инсинуации" спортивных властей Японии создают негативный фон переговорного процесса по мирному договору.
В здании Государственной Думы РФ
Вчера, 10:31РИА Новости
В Госдуме надеются, что Токио исправит олимпийскую карту с Южными Курилами
Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
Маяк Шпанберга в заказнике Малые Курилы на острове Шикотан
Вчера, 10:00Сказано в эфире - Радио Sputnik
"Острова российские ‒ и точка". Почему южные Курилы оказались "японскими"?На сайте Олимпийских игр 2020 года в Токио четыре российских острова оказались "включены" в состав Японии. Этот факт прокомментировал в эфире радио Sputnik директор Института стратегического планирования Александр Гусев.
В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча лидеров России и Японии Владимира Путина и Синдзо Абэ. По итогам японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года.
Олимпийские игры в Токио состоятся с 24 июля по 9 августа 2020 года, а с 25 августа по 6 сентября 2020 года пройдет Паралимпиада. В 1964 году в Токио уже проводились Олимпийские игры.
1130032
Обсудить 0
Обсуждение мирного договора России и ЯпонииМихаил ДегтяревЛДПРГосдума РФКурильские островаЯпонияРоссияСпор вокруг статуса Курильских острововВ мире
Рекомендуем
Порт Южно-Курильска на острове Кунашир
Власти Южно-Курильского района осудили Японию за олимпийскую карту
РИА
Новости
Авиационный двигатель на выставке МАКС-2017
Российские госзаказчики планируют купить около 300 двигателей ПД-14
Американские морские пехотинцы во время учений
США могут передислоцировать часть военных из Германии в Польшу, пишут СМИ
Модернизированный закрытый испытательный стенд ОДК-ПМ
Генконструктор назвал стоимость создания двигателя ПД-35
Лента
новостей
Протесты на севере Гонконга
Китай посоветовал США "не совать нос" в дела Гонконга
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков раскритиковал олимпийскую карту с "японскими" Курилами
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета
Здание Министерства иностранных дел РФ
Советника-посланника американского посольства вызвали в МИД
Купюры евро
Во Франции потребовали от России деньги за царские "долги"
Украинский военный в Луганской области
В Киеве призвали приостановить участие в Минском процессе
Тяжёлый дальний транспортный самолёт АН-124-100 Руслан
В ОДК рассказали о планах по созданию российского двигателя для "Руслана"
Здание Центрального банка РФ
Российский рынок показал устойчивость к новым санкциям, заявили в ЦБ
Чайки на берегу Охотского моря на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
В Госдуме надеются, что Токио исправит олимпийскую карту с Южными Курилами
Модернизированный закрытый испытательный стенд ОДК-ПМ
Китай заинтересовался российскими двигателями ПД-14, заявили в ОДК
Берег Охотского моря у мыса Столбчатый на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
В России раскритиковали карту Олимпиады-2020 с "японскими" Курилами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:30В Москве экстренно госпитализировали актера Александра Шувалова
09:25В Якутии за сутки ликвидировали более 30 природных пожаров
09:23На Сахалине на рыбоконсервном заводе вспыхнул пожар
09:20В Курганской области число пострадавших в ДТП возросло до десяти
09:19Суд в Киргизии наложил арест на имущество телеканала Алмазбека Атамбаева
09:18В Китае из-за тайфуна "Лекима" погибли 13 человек, 16 пропали без вести
09:18Эксперт объяснил, почему Эрдоган не признает Крым российским
09:17Названа возможная причина ДТП с автобусом в Курганской области
09:14Под Ачинском после взрывов на арсенале эвакуировали жителей села Каменка
09:11Израильские военные застрелили четырех палестинцев на границе Газы
09:10При опрокидывании автобуса в Курганской области пострадали семь человек
09:08Вода ушла еще из пяти населенных пунктов на Дальнем Востоке
09:08В ЛНР около 24 тысяч квартир и домов остались без света из-за грозы
09:08В Копенгагене у здания полиции прогремел взрыв
09:04Huawei представила дизайн обновленного интерфейса EMUI 10
08:54Названы самые распространенные фамилии в России
08:50В Курганской области опрокинулся автобус
08:42В Греции объявили высший уровень пожарной опасности
08:41Под Ачинском продолжается пожар на военном полигоне
08:31К ликвидации последствий пожара под Ачинском привлекли тяжелую технику
Лента новостейМолния