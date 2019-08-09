Китай заинтересовался российскими двигателями ПД-14, заявили в ОДК

ПЕРМЬ, 9 авг — РИА Новости. Китай проявляет интерес к новейшему российскому двигателю ПД-14, сообщил управляющий директор — генеральный конструктор АО "ОДК-Авиадвигатель" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) Александр Иноземцев.

"Буквально на следующей неделе приедут к нам и будем обсуждать", — сказал он.

Также, по его словам, российские заказчики хотят купить еще около 300 штук. Он напомнил, что уже сейчас есть контракт с "Аэрофлотом" на 50 самолетов МС-21 с двигателями ПД-14.

Как ранее заявил управляющий директор "ОДК-Пермские моторы" Сергей Попов, их начнут серийно производить и устанавливать на МС-21 уже в следующем году.

Двигатель разработали для узкофюзеляжного среднемагистрального самолета МС-21-300 с применением новейших технологий и материалов, в том числе композитных.

В 2018 году он получил сертификат типа Росавиации. Его признали готовым к серийному производству и эксплуатации.