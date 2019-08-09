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РИА Новости

Китай заинтересовался российскими двигателями ПД-14, заявили в ОДК

12:45, 9 августа 2019
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© АО "ОДК-Авиадвигатель"Модернизированный закрытый испытательный стенд "ОДК-ПМ"
Модернизированный закрытый испытательный стенд ОДК-ПМ
© АО "ОДК-Авиадвигатель"
ПЕРМЬ, 9 авг — РИА Новости. Китай проявляет интерес к новейшему российскому двигателю ПД-14, сообщил управляющий директор — генеральный конструктор АО "ОДК-Авиадвигатель" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) Александр Иноземцев.
"Буквально на следующей неделе приедут к нам и будем обсуждать", — сказал он.
Также, по его словам, российские заказчики хотят купить еще около 300 штук. Он напомнил, что уже сейчас есть контракт с "Аэрофлотом" на 50 самолетов МС-21 с двигателями ПД-14.
Как ранее заявил управляющий директор "ОДК-Пермские моторы" Сергей Попов, их начнут серийно производить и устанавливать на МС-21 уже в следующем году.
Посетитель у авиационного двигателя ПД-14. Архивное фото
10 сентября 2016, 21:04РИА Новости
Рогозин: двигатель на базе ПД-14 улучшит эффективность российских лайнеровПо словам вице-премьера России Дмитрия Рогозина, деньги на разработку двигателя на базе ПД-14 идут из президентского резерва.
Двигатель разработали для узкофюзеляжного среднемагистрального самолета МС-21-300 с применением новейших технологий и материалов, в том числе композитных.
В 2018 году он получил сертификат типа Росавиации. Его признали готовым к серийному производству и эксплуатации.
Это первый с 1980-х годов полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации и первый отечественный.
Двигатель ПД-14 для самолета МС-21 АО Объединенная двигательная корпорация на 51-м международном парижском авиасалоне Paris Air Show - Le Bourget 2015
Вчера, 06:58РИА Новости
ОДК готова к 2025 году выйти на производство 50 двигателей ПД-14 в год
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Александр ИноземцевОбъединенная двигателестроительная корпорацияПермьКитайЭкономика
Популярные комментарии
Как всегда ждем покупку одного-двух пд-14 и далее Китай их будет выпускать под названием "HuyangChpon'k-1"?
9 августа, 13:41
sseveri4e
23411010
Как жеж так, а разрыв шаблона у пользователей, что орали в теме " это не окупиться и за 100 лет!"
9 августа, 13:31
CCicicipi
800003
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