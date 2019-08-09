В Москве началось прощание с руководителем ВИА "Пламя" Березиным

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Прощание с композитором, руководителем ВИА "Пламя" Сергеем Березиным началось в пятницу в ритуальном зале Троекуровского кладбища в Москве.

Руководитель легендарного в СССР ВИА "Пламя", автор музыки к песням "Снег кружится", "Может, я тебя выдумал", композитор Сергей Березин скончался 5 августа на 82-м году жизни.

Проститься с композитором пришли его друзья, коллеги и близкие, в том числе поэт Лариса Рубальская, на стихи которой Березин написал несколько десятков песен.

"Я помню его в самые радостные, светлые минуты жизни, он был очень теплосердечным человеком, не думала, что буду вот стоять…", - сказала на прощании Рубальская.