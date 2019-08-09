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РИА Новости
Культура

В Москве началось прощание с руководителем ВИА "Пламя" Березиным

12:44, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Дмитрий ДонскойКомпозитор Сергей Березин
Композитор Сергей Березин
© РИА Новости / Дмитрий Донской
Композитор Сергей Березин. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Прощание с композитором, руководителем ВИА "Пламя" Сергеем Березиным началось в пятницу в ритуальном зале Троекуровского кладбища в Москве.
Руководитель легендарного в СССР ВИА "Пламя", автор музыки к песням "Снег кружится", "Может, я тебя выдумал", композитор Сергей Березин скончался 5 августа на 82-м году жизни.
Музыкальный руководитель вокально-инструментального ансамбля Пламя Сергей Березин во время репетиции
6 августа, 08:06Сказано в эфире - Радио Sputnik
"Добрейший человек, замечательный музыкант". Коллега о Сергее БерезинеУмер композитор Сергей Березин. Воспоминаниями о работе с ним поделилась с радио Sputnik певица Екатерина Семенова.
Проститься с композитором пришли его друзья, коллеги и близкие, в том числе поэт Лариса Рубальская, на стихи которой Березин написал несколько десятков песен.
"Я помню его в самые радостные, светлые минуты жизни, он был очень теплосердечным человеком, не думала, что буду вот стоять…", - сказала на прощании Рубальская.
Заслуженный артист РСФСР, композитор Сергей Березин создал ВИА "Пламя" в 1975 году.
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В Москве простились с руководителем ВИА "Пламя" Березиным
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