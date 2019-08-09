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РИА Новости
Культура

Дэниел Рэдклифф рассказал, что не хочет сниматься в римейках

15:15, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБританский актер Дэниел Рэдклифф
Британский актер Дэниел Рэдклифф
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Британский актер театра и кино Дэниел Рэдклифф заявил, что не хочет сниматься в римейках, сообщает Yahoo Movies.
"Когда я сказал, что буду Росомахой (в феврале актер отвечал на популярные вопросы о себе в Интернете для журнала Wired, - Прим.ред.), то пошутил. Люди подумали, что это серьезно. Не думаю, что я хотел бы сниматься в ремейках. Тем более тех фильмов, которые люблю", - сказал Рэдклифф.
Тем не менее, актер не отрицает, что подошел бы для роли мутанта из Marvel Comics.
"Это было в комиксах: Росомаха должен быть невысоким, прям как я", - прокомментировал актер.
Сегодня, 9 августа, в кинотеатрах выходит анимационный фильм "Playmobil фильм: Через вселенные", в котором Дэниел Рэдклифф озвучил одного из главных персонажей.
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