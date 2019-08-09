Кузнецова рассказала о состоянии девочки из Ингушетии после ампутации руки

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова навестила избитую девочку из Ингушетии после операции и обсудила с президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем дальнейший план лечения ребенка и его перспективы, говорится в сообщении, размещенном на сайте детского омбудсмена.

Ранее сообщалось, что врачи ампутировали девочке правую кисть и предплечье.

"Это небо и земля – какой я впервые ее увидела в реанимации, и какая она сейчас… Веселая, активная, не заметно никакой тревоги, мы с ней долго играли. Единственное, что меня удивило – это ее интерес к машинкам. Я принесла ей куклу, но она осталась к ней равнодушна, все ее внимание занимали машинки, мы устраивали соревнования", – рассказала Кузнецова.

Она добавила, что делается все возможное, чтобы девочка нашла новую семью.

"Уполномоченный по правам ребенка в Республике Ингушетия оформила на себя временную опеку. Мы сейчас ищем того, кто бы в дальнейшем взял заботы о малышке, но до окончания следственных действий эти решения быть приняты не могут. Сейчас девочка окружена заботой, любовью, вниманием, и очень хочется, чтобы так было всегда", – пояснила детский омбудсмен.