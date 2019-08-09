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РИА Новости

Кузнецова рассказала о состоянии девочки из Ингушетии после ампутации руки

12:40, 9 августа 2019
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова навестила избитую девочку из Ингушетии после операции и обсудила с президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем дальнейший план лечения ребенка и его перспективы, говорится в сообщении, размещенном на сайте детского омбудсмена.
Ранее сообщалось, что врачи ампутировали девочке правую кисть и предплечье.
"Это небо и земля – какой я впервые ее увидела в реанимации, и какая она сейчас… Веселая, активная, не заметно никакой тревоги, мы с ней долго играли. Единственное, что меня удивило – это ее интерес к машинкам. Я принесла ей куклу, но она осталась к ней равнодушна, все ее внимание занимали машинки, мы устраивали соревнования", – рассказала Кузнецова.
Она добавила, что делается все возможное, чтобы девочка нашла новую семью.
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"Уполномоченный по правам ребенка в Республике Ингушетия оформила на себя временную опеку. Мы сейчас ищем того, кто бы в дальнейшем взял заботы о малышке, но до окончания следственных действий эти решения быть приняты не могут. Сейчас девочка окружена заботой, любовью, вниманием, и очень хочется, чтобы так было всегда", – пояснила детский омбудсмен.
Девочка 2012 года рождения была доставлена 4 июля в детскую больницу Назрани с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Ребенка перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Магасский районный суд в Ингушетии 6 июля арестовал на два месяца тетю избитой девочки, ее обвиняют в истязаниях ребенка. По данным СК РФ, ребенок воспитывался в ее семье без оформления документов, в том числе об установлении опеки.
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Анна КузнецоваСледственный комитет РФЛеонид РошальИнгушетияОбщество
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