Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-09T12:40Z
https://ria.ru/20190809/1557340132.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/27512/07/275120738_0:105:3184:1896_1036x0_80_0_0_b0d4a0cb35118fbe781feab5a7a9a7a3.jpg
РИА Новости

Источник сообщил о возбуждении дела против мэра Туапсе

12:40, 9 августа 2019
1596
© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкГород Туапсе
Город Туапсе
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
Город Туапсе. Архивное фото
КРАСНОДАР, 9 авг - РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело против мэра Туапсе Владимира Зверева по статьям о превышении должностных полномочий при предоставлении земельного участка и служебном подлоге, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах Краснодарского края.
"Дело возбуждено по 286 и 292 статье. Звереву вменяют в вину то, что в мае этого года он в обход аукционных процедур предоставил в аренду на 49 лет земельный участок в Туапсе в благодарность за какие-то ранее оказанные услуги. При этом по заниженной арендной плате. Там за срок аренды бюджет не досчитался бы 23 миллионов (рублей - ред.) платежей. А после этого он, чтобы скрыть незаконно изданное постановление о предоставлении земли, издал какой-то другой документ", - рассказал источник.
Задержание сотрудника МЧС в Чите
22 июля, 10:48РИА Новости
Задержанного в Чите пожарного подозревают в хищении 1,6 миллиона рублей
В четверг на сайте администрации Туапсе появилось сообщение о том, что слухи об уголовном преследовании Зверева не соответствуют действительности. Сотрудники мэрии данный вопрос комментировать отказались. В СУСК по Краснодарскому краю пока сведения о возбуждении в отношении мэра уголовного дела и его задержании официально не подтверждают.
В середине июля СУСК сообщал о возбуждении дела о взяточничестве в отношении начальника МБУ "Управление земельных ресурсов" и начальника отдела муниципальных и земельных отношений администрации Туапсе. Речь шла о двух эпизодах, связанных с земельными участками, и об общей суме в 280 тысяч рублей.
Зверев был избран главой Туапсе 16 февраля 2018 года советом депутатов Туапсинского городского поселения.
Вилюйск
16 июля, 15:38РИА Новости
В Якутии задержали журналистов, снимавших сюжет о плохих дорогах
102010
Обсудить 0
ТуапсеКраснодарский крайПроисшествия
Рекомендуем
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
В Махачкале около 30 человек вышли на площадь после слов Кадырова о Шамиле
РИА
Новости
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Росатоме сообщили о гибели пяти сотрудников при взрыве под Архангельском
Глобальное потепление
Против России могли применить климатическое оружие, заявили в Госдуме
Михаил Сергеевич Горбачев
"Очень плохо": Венедиктов посетовал на состояние здоровья Михаила Горбачева
Лента
новостей
Певица Наргиз Закирова и композитор и продюсер Максим Фадеев
Юрист Наргиз рассказал подробности ее конфликта с Фадеевым
Раковые клетки
Онколог назвал семь симптомов рака
Поезда на Крымском мосту
Строители объяснили появление поездов на Крымском мосту
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Bloomberg: США могут повторить провал Рейгана из-за "Северного потока — 2"
Люди с украинским флагом
В Крыму прокомментировали появление украинского флага в Судаке
Молдавские полицейские открутили водителю из России номера с автомобиля
Молдавские полицейские открутили водителю из России номера с автомобиля
Взрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019
РЖД сообщили о приостановке движения поездов на участке близ Ачинска
Взрывы на военном полигоне под Ачинском
Вблизи арсенала под Ачинском прогремел новый взрыв
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и метеорологическим спутником Метеор-М номер 2-2 с космодрома Восточный
Названо время пуска последней ракеты "Союз" с украинскими комплектующими
Погибший в Перу японский путешественник Сато Фумихико
Путешественник, пытавшийся объехать вокруг света на велосипеде, погиб в ДТП
Cтоматологический кабинет
Британские ученые выяснили, как заставить зубы вырасти заново
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:20В Курганской области число пострадавших в ДТП возросло до десяти
09:19Суд в Киргизии наложил арест на имущество телеканала Алмазбека Атамбаева
09:18В Китае из-за тайфуна "Лекима" погибли 13 человек, 16 пропали без вести
09:18Эксперт объяснил, почему Эрдоган не признает Крым российским
09:17Названа возможная причина ДТП с автобусом в Курганской области
09:14Под Ачинском после взрывов на арсенале эвакуировали жителей села Каменка
09:11Израильские военные застрелили четырех палестинцев на границе Газы
09:10При опрокидывании автобуса в Курганской области пострадали семь человек
09:08Вода ушла еще из пяти населенных пунктов на Дальнем Востоке
09:08В ЛНР около 24 тысяч квартир и домов остались без света из-за грозы
09:08В Копенгагене у здания полиции прогремел взрыв
09:04Huawei представила дизайн обновленного интерфейса EMUI 10
08:54Названы самые распространенные фамилии
08:50В Курганской области опрокинулся автобус
08:42В Греции объявили высший уровень пожарной опасности
08:41Под Ачинском продолжается пожар на военном полигоне
08:31К ликвидации последствий пожара под Ачинском привлекли тяжелую технику
08:17В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
08:00Под Тамбовом при столкновении двух микроавтобусов погибли пять человек
07:56Число пострадавших при взрыве боеприпаса под Ачинском выросло до 11 человек
Лента новостейМолния