Источник сообщил о возбуждении дела против мэра Туапсе

КРАСНОДАР, 9 авг - РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело против мэра Туапсе Владимира Зверева по статьям о превышении должностных полномочий при предоставлении земельного участка и служебном подлоге, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах Краснодарского края.

"Дело возбуждено по 286 и 292 статье. Звереву вменяют в вину то, что в мае этого года он в обход аукционных процедур предоставил в аренду на 49 лет земельный участок в Туапсе в благодарность за какие-то ранее оказанные услуги. При этом по заниженной арендной плате. Там за срок аренды бюджет не досчитался бы 23 миллионов (рублей - ред.) платежей. А после этого он, чтобы скрыть незаконно изданное постановление о предоставлении земли, издал какой-то другой документ", - рассказал источник.

В четверг на сайте администрации Туапсе появилось сообщение о том, что слухи об уголовном преследовании Зверева не соответствуют действительности. Сотрудники мэрии данный вопрос комментировать отказались. В СУСК по Краснодарскому краю пока сведения о возбуждении в отношении мэра уголовного дела и его задержании официально не подтверждают.

В середине июля СУСК сообщал о возбуждении дела о взяточничестве в отношении начальника МБУ "Управление земельных ресурсов" и начальника отдела муниципальных и земельных отношений администрации Туапсе. Речь шла о двух эпизодах, связанных с земельными участками, и об общей суме в 280 тысяч рублей.