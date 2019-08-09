"Ъ": россияне стали реже покупать дешевые лекарства

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В России впервые за последние три года снизились продажи недорогих лекарств, В России впервые за последние три года снизились продажи недорогих лекарств, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование аналитической компании DSM Group, которая изучает фармацевтический рынок.

Так, за первые шесть месяцев текущего года продажи препаратов в ценовой категории от 150 до 500 рублей упали на 3,3 процента, стоимостью от 50 до 150 рублей — на три процента, до 50 рублей — на 7,1 процента.

При этом объем реализации дорогостоящих препаратов увеличился примерно на восемь процентов.

По словам генерального директора DSM Group Сергея Шуляка, это связано с постепенным "вымыванием" дешевых лекарств из ассортимента аптек.

В свою очередь, исполнительный директор СРО "Ассоциация независимых аптек" Виктория Преснякова отметила, что некоторые дешевые лекарства переходят в более высокий ценовой сегмент из-за инфляции.