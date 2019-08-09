В Ингушетии главу водоканала заподозрили в уклонении от налогов

НАЛЬЧИК, 9 авг - РИА Новости. Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении руководителя водоканала в городе Малгобек, подозреваемого в сокрытии более двух миллионов рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налогов, сообщает СУСК РФ по региону.

"По данным следствия, руководитель МУП "Водоканал города Малгобек", игнорируя требования налогового органа о погашении задолженности по налогам и сборам, имея реальную возможность погасить данную задолженность, совершил сокрытие доходов организации в размере 2,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Как считают следователи, эти деньги глава водоканала скрыл, допуская расчет с кредиторами через счета третьих лиц.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов" УК РФ, санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы.