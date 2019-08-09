В ЕР предложили определить в Москве место для проведения митингов

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Фракция "Единая Россия" выступает с предложением определить в Москве место для проведения санкционированных митингов, им может стать проспект Сахарова, заявил журналистам глава фракции Сергей Неверов.

"Есть предложение рассмотреть такой вопрос, как проведение массовых митингов, которые возможно будут происходить, которые должны быть санкционированы, в каком-то одном месте. В той же Москве это может быть проспект Сахарова, куда не только будут выходить те, кто сегодня выходят на улицу, но и представители других политических партий, объединений и каких-то общественных организаций", - сказал Неверов.

Он подчеркнул, что такие места должны появиться не только в Москве, но и в других крупных городах России.