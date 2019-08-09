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РИА Новости

В ЕР предложили определить в Москве место для проведения митингов

12:34, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Фракция "Единая Россия" выступает с предложением определить в Москве место для проведения санкционированных митингов, им может стать проспект Сахарова, заявил журналистам глава фракции Сергей Неверов.
"Есть предложение рассмотреть такой вопрос, как проведение массовых митингов, которые возможно будут происходить, которые должны быть санкционированы, в каком-то одном месте. В той же Москве это может быть проспект Сахарова, куда не только будут выходить те, кто сегодня выходят на улицу, но и представители других политических партий, объединений и каких-то общественных организаций", - сказал Неверов.
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Он подчеркнул, что такие места должны появиться не только в Москве, но и в других крупных городах России.
"Поэтому будем предлагать рассмотреть такие площадки. Они не должны быть, условно, где-то на задворках, куда неудобно людям добираться. Они должны быть в нормальном месте логистики, где могут люди приехать, но самое важное - где можно обеспечить вопросы безопасности", - отметил депутат.
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