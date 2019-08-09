В Самаре число погибших в ДТП с легковушками выросло до трех человек

САМАРА, 9 авг - РИА Новости. Число погибших при столкновении трех легковых автомобилей в Самаре увеличилось до трех человек, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУМВД по региону.
Ранее ГУМЧС по Самарской области сообщило, что в пятницу утром в Куйбышевском районе Самары произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей, в результате которого два человека погибли и три пострадали. По данным ГУМВД по региону, в стоящие на перекрестке автомобили Lada и Kia врезался Hyundai.
"В результате ДТП погибли водитель и пассажир Lada, а также пассажир Kia. Водителю Hyundai медицинская помощь оказана на месте", - сказал собеседник агентства.