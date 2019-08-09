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РИА Новости

В ДНР заявили об обстреле юга республики украинскими силовиками

12:28, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Андрей Веселов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие полка спецназначения армии ДНР
Военнослужащие полка спецназначения армии ДНР
© РИА Новости / Андрей Веселов
Перейти в фотобанк
Военнослужащие полка спецназначения армии ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли в пятницу юг самопровозглашенной Донецкой народной республики, один ополченец погиб, заявил журналистам представитель народной милиции ДНР.
"Сегодня с 8.00 до 8.30 (совпадает с мск) подразделения 36 бригады (Вооруженных Сил Украины – ред.) обстреляли наши позиции в районе населенного пункта Коминтерново (населенный пункт под контролем ДНР на юге Донецкой области – ред.) из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов… В результате обстрела погиб военнослужащий нашей республики, выполнявший задачи по инженерному оборудованию позиций… Это уже пятая жертва среди наших защитников с начала объявленного перемирия", - заявил представитель ведомства.
В Управлении народной милиции добавили, что "в случае отсутствия в ближайшее время реальных действий по поддержанию мира от украинских оккупантов и международных организаций, наш полностью симметричный ответ не заставит себя ждать".
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