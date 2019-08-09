В ДНР заявили об обстреле юга республики украинскими силовиками

"Сегодня с 8.00 до 8.30 (совпадает с мск) подразделения 36 бригады (Вооруженных Сил Украины – ред.) обстреляли наши позиции в районе населенного пункта Коминтерново (населенный пункт под контролем ДНР на юге Донецкой области – ред.) из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов… В результате обстрела погиб военнослужащий нашей республики, выполнявший задачи по инженерному оборудованию позиций… Это уже пятая жертва среди наших защитников с начала объявленного перемирия", - заявил представитель ведомства.