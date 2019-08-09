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РИА Новости

Пушков раскритиковал олимпийскую карту с "японскими" Курилами

12:28, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал появление части Курильских островов на карте Японии на сайте Олимпиады 2020 года, назвав это заходом за "красную линию".
Оспариваемые японцами четыре российских острова Южных Курил появились на карте Японии в разделе маршрута олимпийского огня на официальном сайте Олимпиады 2020 года. Острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи "отнесены" к префектуре Хоккайдо. Так, кликнув на один из этих российских островов, на сайте попадаешь в раздел маршрута олимпийского огня на острове Хоккайдо.

"Изображение Южных Курил частью Японии на официальном сайте Олимпиады-2020 - это уже не частная инициатива, а нечто большее, то есть заход за "красную линию". В Токио должны отказаться от такого рода выпадов. Смысл ОИ - быть праздником спорта и мира, а не поводом для нагнетания вражды", - написал Пушков в своем Twitter.

Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
Чайки на берегу Охотского моря на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
Вчера, 10:31РИА Новости
В Госдуме надеются, что Токио исправит олимпийскую карту с Южными Курилами
СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча лидеров России и Японии Владимира Путина и Синдзо Абэ. По итогам японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года.
Олимпийские игры в Токио состоятся с 24 июля по 9 августа 2020 года, а с 25 августа по 6 сентября 2020 года пройдет Паралимпиада. В 1964 году в Токио уже проводились Олимпийские игры.
Маяк Шпанберга в заказнике Малые Курилы на острове Шикотан
Вчера, 10:00Сказано в эфире - Радио Sputnik
"Острова российские ‒ и точка". Почему южные Курилы оказались "японскими"?На сайте Олимпийских игр 2020 года в Токио четыре российских острова оказались "включены" в состав Японии. Этот факт прокомментировал в эфире радио Sputnik директор Института стратегического планирования Александр Гусев.
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Алексей ПушковЯпонияРоссияВ мире
Популярные комментарии
В таких случаях нельзя бухтеть через Twitter Нужно отзывает посла давать по голове.
9 августа, 12:49
Олег Ляшкин
6710002
1.Ссылка на дурацкий Симодский трактат 1855 г. неактуальна!!!, т.к. Япония нарушила этот договор, напав на Россию в 1904 г. 2.Передача Южного Сахалина и Курил Советскому Союзу зафиксирована в Ялтинском соглашении от 11 февраля 1945 г.(это можно рассматривать и как восстановление исторической справедливости, и как законный военный трофей. И это совершенно нормальная практика, имеющая огромное количество примеров в истории). 3.Отказ Японии от требований на Южный Сахалин и все Курилы зафиксирован в мирном договоре, подписанном в Сан-Франциско в 1951 г. 4.После подписания Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. и узаконивания в международном праве 200-мильной исключительной зоны, следование Декларации 1956 г. становится для России необязательным. Её возможное выполнение сегодня, лишь жест доброй воли со стороны России. 5.Южные Курилы имеют важное стратегическое и экономическое значение. 6.Курильские острова – русская земля!
9 августа, 13:36
Teddys Spit
6101000
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