Пушков раскритиковал олимпийскую карту с "японскими" Курилами

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал появление части Курильских островов на карте Японии на сайте Олимпиады 2020 года, назвав это заходом за "красную линию".

Оспариваемые японцами четыре российских острова Южных Курил появились на карте Японии в разделе маршрута олимпийского огня на официальном сайте Олимпиады 2020 года. Острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи "отнесены" к префектуре Хоккайдо. Так, кликнув на один из этих российских островов, на сайте попадаешь в раздел маршрута олимпийского огня на острове Хоккайдо.

"Изображение Южных Курил частью Японии на официальном сайте Олимпиады-2020 - это уже не частная инициатива, а нечто большее, то есть заход за "красную линию". В Токио должны отказаться от такого рода выпадов. Смысл ОИ - быть праздником спорта и мира, а не поводом для нагнетания вражды", - написал Пушков в своем Twitter.

Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.

СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча лидеров России и Японии Владимира Путина и Синдзо Абэ. По итогам японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года.