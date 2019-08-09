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РИА Новости
Культура

Поклонники проводили Вилли Токарева продолжительными аплодисментами

12:27, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевец Вилли Токарев
Певец Вилли Токарев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Певец Вилли Токарев. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Церемония прощания с шансонье Вилли Токаревым завершилась в Москве, присутствующие проводили траурный кортеж продолжительными аплодисментами, передает корреспондент РИА Новости.
Гражданская панихида прошла в храме Святителя Николая в московских Котельниках. Проститься с Токаревым пришли десятки поклонников, среди которых семья певца Михаила Шуфутинского, продюсер и певец Владимир Михайлов, политический деятель Сергей Бабурин, автор проекта "Эхо Алтайского фестиваля" Светлана Корелова и многие другие. Соболезнования принимала вдова артиста.
© АГН "Москва" / Игорь ИванкоПрощание с певцом Вилли Токаревым в Москве в храме Святителя Николая в Котельниках
Прощание с певцом Вилли Токаревым в Москве в храме Святителя Николая в Котельниках
© АГН "Москва" / Игорь Иванко
Прощание с певцом Вилли Токаревым в Москве в храме Святителя Николая в Котельниках
Присутствующие проводили траурный кортеж продолжительными аплодисментами.
Позже Токарева похоронят на Калитниковском кладбище.
© АГН "Москва" / Игорь ИванкоМихаил Шуфутинский во время прощания с певцом Вилли Токаревым в Москве в храме Святителя Николая в Котельниках
Михаил Шуфутинский во время прощания с певцом Вилли Токаревым в Москве в храме Святителя Николая в Котельниках
© АГН "Москва" / Игорь Иванко
Михаил Шуфутинский во время прощания с певцом Вилли Токаревым в Москве в храме Святителя Николая в Котельниках
Вилли Токарев (полное имя Вилен) является одним из самых популярных шансонье в СССР – известен как исполнитель таких песен, как "Небоскребы, небоскребы", "В шумном балагане", "Летят перелетные птицы". В 1974 году он эмигрировал в США, а в 1990-е годы вернулся в Россию. Токарев записал около 50 альбомов, он неоднократный обладатель премии "Шансон года". В 2005 году Роберт Фарнон, аранжировавший песни Фрэнка Синатры, Тони Беннета и других классиков, пригласил Вилли Токарева в Лондон и восторженно отозвался об альбоме "Я Вас любил", охарактеризовав его как The Master Singer.
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