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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Брюхановой в регистрации

12:27, 9 августа 2019
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© Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНезарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Анастасия Брюханова
Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Анастасия Брюханова
© Владимир Астапкович
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Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Анастасия Брюханова . Архивное фото
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Рабочая группа Центризбиркома на заседании в пятницу рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации Анастасии Брюхановой из партии "Яблоко" кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Незарегистрированные кандидаты в депутаты московского парламента могут обжаловать в ЦИК решение Мосгоризбиркома об отказе в регистрации в течение пяти дней. ЦИК должен рассмотреть жалобы в течение 10 дней с момента поступления.
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По результатам проверки в ЦИК Брюхановой вернули 138 подписей избирателей из числа тех, которые ранее были признаны недействительными, однако для регистрации в качестве кандидата этого оказалось недостаточно. Кроме того, у кандидата возникли проблемы с заполнением необходимых справок, что само по себе является основанием для отказа в регистрации.
"В удовлетворении жалобы кандидата Брюхановой отказать", - говорится в проекте решения, за который проголосовали члены рабочей группы.
Окончательное решение по жалобе Брюхановой ЦИК примет на заседании в пятницу.
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Мосгоризбирком оставил в силе решение об отказе в регистрации для ряда кандидатов, в том числе для Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Юлии Серебрянской, Константина Лисицы, Елены Русаковой, Любови Соболь, Ильи Яшина и Александра Руденко. Некоторые из них обжаловали это решение в ЦИК.
ЦИК после рассмотрения оставил без удовлетворения жалобы на решение об отказе в регистрации Лисицы, Русаковой, Соболь, Гудкова и Руденко. Юлия Серебрянская и Екатерина Игнатова после рассмотрения жалоб на заседаниях рабочей группы ЦИК отозвали их.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы пройдут 8 сентября.
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