Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Брюхановой в регистрации

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Рабочая группа Центризбиркома на заседании в пятницу рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации Анастасии Брюхановой из партии "Яблоко" кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Незарегистрированные кандидаты в депутаты московского парламента могут обжаловать в ЦИК решение Мосгоризбиркома об отказе в регистрации в течение пяти дней. ЦИК должен рассмотреть жалобы в течение 10 дней с момента поступления.

По результатам проверки в ЦИК Брюхановой вернули 138 подписей избирателей из числа тех, которые ранее были признаны недействительными, однако для регистрации в качестве кандидата этого оказалось недостаточно. Кроме того, у кандидата возникли проблемы с заполнением необходимых справок, что само по себе является основанием для отказа в регистрации.

"В удовлетворении жалобы кандидата Брюхановой отказать", - говорится в проекте решения, за который проголосовали члены рабочей группы.

Окончательное решение по жалобе Брюхановой ЦИК примет на заседании в пятницу.

Мосгоризбирком оставил в силе решение об отказе в регистрации для ряда кандидатов, в том числе для Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Юлии Серебрянской, Константина Лисицы, Елены Русаковой, Любови Соболь, Ильи Яшина и Александра Руденко. Некоторые из них обжаловали это решение в ЦИК.

ЦИК после рассмотрения оставил без удовлетворения жалобы на решение об отказе в регистрации Лисицы, Русаковой, Соболь, Гудкова и Руденко. Юлия Серебрянская и Екатерина Игнатова после рассмотрения жалоб на заседаниях рабочей группы ЦИК отозвали их.