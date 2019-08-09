Китай посоветовал США "не совать нос" в дела Гонконга

ПЕКИН, 9 авг — РИА Новости. Официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин призвала США прекратить вмешиваться в ситуацию в Гонконге и во внутренние дела Китая.

Так она прокомментировала реакцию представителя Госдепартамента США Морган Оргатус на протест МИД КНР против контактов американских дипломатов с лидерами протестующих в Гонконге. В частности, Ортагус заявила, что обнародование частной информации дипломатов — это не официальный протест, хотя и не уточнила, где именно была опубликована эта информация и кому вменяется в вину ее распространение.

"Официальному представителю Госдепартамента сначала необходимо переосмыслить свои заявления и действия, а не обсуждать сообщения СМИ и под этим предлогом нападать с обвинениями на правительства других стран, выдавать черное за белое, валить с больной головы на здоровую, пытаясь прикрыть факты вмешательства США во внутренние дела Китая", — заявила Хуа Чуньин.

Она подчеркнула, что постоянное вмешательство США в дела Гонконга естественным образом вызывает крайнее возмущение в Китае, в том числе и в самом Гонконге.

"Представитель Госдепартамента США неожиданно представила вмешательство американских дипломатов во внутренние дела других стран обычной рутиной и, более того, осыпала их похвалами. Разве мир может быть спокоен, если США будут так действовать такими методами?" — добавила китайский дипломат.

Она вновь призвала Вашингтон уважать международное право и основополагающие принципы международных отношений, а также посоветовала прекратить "совать нос" в дела Гонконга и вмешиваться во внутренние дела Китая.