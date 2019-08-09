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РИА Новости

Генетики из МГУ раскрыли секрет развития редкой болезни

12:22, 9 августа 2019
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© Depositphotos / chagpgМитохондрии
Митохондрии
© Depositphotos / chagpg
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Российские молекулярные биологи выяснили, почему повреждение гена WAS приводит к развитию синдрома Вискотта-Олдрича – редчайшей генетической болезни, вызывающей иммунную недостаточность и проблемы со свертываемостью крови. Их выводы были представлены в журнале Haematologica.

"Найденный механизм объясняет то, почему у детей с синдромом Вискотта-Олдрича мало тромбоцитов. Это позволит предложить новые способы их лечения. Кроме того, эти данные проливают свет на механизмы клеточной смерти даже здоровых тромбоцитов, что пригодится при диагностике и лечении тромбозов и кровотечений",— заявил Михаил Пантелеев, профессор МГУ.

Синдром Вискотта-Олдрича – одно из самых редких генетических заболеваний. Как правило, оно поражает в основном мужчин, и даже среди них оно встречается только у каждого миллионного представителя сильного пола. Оно возникает в результате поломки гена WAS, расположенного в "женской" Х-хромосоме и отвечающего за нормальную работу цитоскелета клеток крови.
Лейкоциты с поломкой в WAS не способны формировать адекватный иммунный ответ, а тромбоциты развиваются некорректно и склонны преждевременно умирать. В результате этого многие носители этого синдрома гибнут в первые месяцы жизни, а выжившие больные всю жизнь страдают от постоянных кровотечений, кровавой диарреи и ослабленного иммунитета.
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Пантелеев и его коллеги выяснили, почему это так, проследив за тем, чем отличается жизнедеятельность здоровых тромбоцитов и аналогичных клеток с поврежденной копией WAS. Собрав клетки у трех дюжин больных детей, биологи проанализировали устройство, облик и другие характеристики их кровяных телец в нормальных условиях и провоцируя их на запуск программы самоуничтожения.
Эти наблюдения раскрыли несколько необычных черт подобных клеток, а также возможное объяснение того, почему они гибнут быстрее, чем их здоровые аналоги. В частности, ученые выяснили, что уровень ионов кальция в поврежденных тромбоцитах в состоянии покоя был значительно выше, чем у нормальных клеток, а их мембрана и митохондрии, главные клеточные энергостанции, были очень нестабильными.
Причиной развития этих нарушений, как показали дальнейшие исследования, было то, что повреждение WAS изменило форму клетки и поменяло то, как соотносится ее объем и площадь. В результате этого в тромбоциты начало проникать больше ионов кальция, чем нужно, что нарушило их работу и сделало склонными к самоуничтожению.
Открыв эти нарушения, Пантелеев и его команда смогли предотвратить их, удалив излишки ионов кальция и стабилизировав митохондрии при помощи циклоспорина, одного из популярных препаратов для подавления чрезмерно высокой активности иммунитета.
Как надеются исследователи, дальнейшие опыты с клетками носителей этого синдрома помогут им подобрать безопасные варианты "откачки" кальция из клеток, что спасет жизни новорожденных детей с подобной мутацией и улучшит качество жизни взрослых больных.
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