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РИА Новости

Мособлизбирком зарегистрировал более 2,5 тысячи кандидатов на выборы

12:18, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в России
Единый день голосования в России
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Единый день голосования в России. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Более 2,5 тысячи кандидатов зарегистрированы для участия в муниципальных выборах в Подмосковье, 329 получили отказ, сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
"Зарегистрировано - 2555, из них: самовыдвижение - 337; политические партии - 2218", - говорится в справке о выборах по состоянию на 7 августа.
Уточняется, что всего были выдвинуты 2930 кандидатов, из них 329 отказали в регистрации.
В единый день голосования 8 сентября пройдут выборы в советы депутатов городских округов Московской области.
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