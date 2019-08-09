Мособлизбирком зарегистрировал более 2,5 тысячи кандидатов на выборы

Единый день голосования в России. Архивное фото

Единый день голосования в России

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Более 2,5 тысячи кандидатов зарегистрированы для участия в муниципальных выборах в Подмосковье, 329 получили отказ, сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.

"Зарегистрировано - 2555, из них: самовыдвижение - 337; политические партии - 2218", - говорится в справке о выборах по состоянию на 7 августа.

Уточняется, что всего были выдвинуты 2930 кандидатов, из них 329 отказали в регистрации.