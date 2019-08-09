Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-09T12:17Z
https://ria.ru/20190809/1557339039.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155716/85/1557168502_0:295:3072:2023_1036x0_80_0_0_04a7f1204985f9182a6151f816a117a0.jpg
РИА Новости

Эксперт: сезон пожаров в России за 30 лет увеличился с семи месяцев до года

12:17, 9 августа 2019
285
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛиквидация природных пожаров
Ликвидация природных пожаров
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Ликвидация природных пожаров . Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Сезон природных пожаров в России с 1991 года увеличился с семи месяцев до года, также участились блокирующие антициклоны, сказал РИА Новости заместитель начальника ФБУ "Авиалесоохрана" Андрей Ерицов.
"В связи с изменением климата увеличился пожароопасный сезон. Когда я начинал работать в 1991 году, сезон в нашей стране длился семь месяцев. А в этом году первый пожар возник 4 января в Приморском крае. Зима была бесснежной, поэтому горели и в январе, и в феврале. В прошлом году тушить пожары в Приморском крае и на Кавказе закончили в конце декабря", - сказал Ерицов.
Тушение пожаров в Якутии
30 июля, 08:00РИА Новости
"Жалко до слез!" К чему приведут крупнейшие лесные пожары в Сибири
Кроме того, эксперт уточнил, что переменчивый характер погоды сильно влияет на распространение огня.
"Увеличилось число блокирующих, долгих антициклонов (неподвижных антициклонов - ред.),  в разных районах страны: то над центральной Европой, то на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке", - сказал Ерицов.
Тушение лесных пожаров
6 августа, 13:52РИА Новости
Генпрокуратура выяснит, кто должен возмещать ущерб из-за лесных пожаров
По данным ФБУ "Авиалесоохрана" на 9 августа, площадь лесных пожаров в РФ, которые действуют в труднодоступных районах, где прекращены работы по активному тушению и ведутся постоянное наблюдение и космический мониторинг, превышает 2,5 миллиона гектаров. Активно тушатся пожары на площади более чем 197 тысяч гектаров.
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
6 августа, 13:15РИА Новости
Ученый оценил влияние лесных пожаров в Сибири на климат
В четырех субъектах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии - объявлен режим ЧС. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению привлекались 10 самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. В свою очередь, глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.
Лесной пожар
6 августа, 13:00РИА Новости
Ученый призвал не связывать пожары в Сибири с наводнениями
010113
Обсудить 0
Лесные пожары в Сибири в 2019 годуБаза охраны лесов "Авиалесоохрана"РоссияПроисшествия
Рекомендуем
Пожарные во время тушения лесного пожара во Франции
Эксперт назвал причину лесных пожаров в Европе
РИА
Новости
Лесной пожар
В Иркутской области горит более 700 тысяч гектаров леса
Тушение лесных пожаров
Эксперт объяснил, что мешает оперативному тушению пожаров в России
Вертолет Ми-8 с водосливной системой для забора воды в открытых водоемах во время тушения лесных пожаров в Богучанском районе Красноярского края
Площадь пожаров в Сибири и на ДФО уменьшилась на 1,2 миллиона гектаров
Лента
новостей
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
Омские юнармейцы собрали школьные принадлежности для детей в Тулуне
Взрыв на военном складе под Ачинском
Под Ачинском похоронили погибшего при тушении военного арсенала пожарного
Подтопленный район в Амурской области
На Дальнем Востоке за сутки вода ушла еще из двух населенных пунктов
Единый день голосования в России
Мособлизбирком зарегистрировал более 2,5 тысячи кандидатов на выборы
Пляж в Рафине после лесных пожаров в Греции. 1 августа 2018
В Греции объявили высший уровень пожарной опасности
Вертолет Ми-8 с водосливной системой для забора воды в открытых водоемах во время тушения лесных пожаров в Богучанском районе Красноярского края
У населенных пунктов в Сибири и ДФО зарегистрировали восемь очагов пожаров
Остров Лусон Филиппинского архипелага
Ростуризм предупреждает туристов об эпидемии лихорадки денге на Филиппинах
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
Ученые подсчитали выбросы СО2 от лесных пожаров в Сибири
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Санкт-Петербурге автомобиль вылетел на тротуар, пострадали три человека
Тушение лесных пожаров
Лесные пожары во всем мире тушат одинаково, заявили в Авиалесоохране
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Венесуэльцы выйдут на улицы Каракаса, протестуя против санкций США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:48Число погибших в результате оползня в Мьянме возросло до 29 человек
09:30В Москве экстренно госпитализировали актера Александра Шувалова
09:25В Якутии за сутки ликвидировали более 30 природных пожаров
09:23На Сахалине на рыбоконсервном заводе вспыхнул пожар
09:20В Курганской области число пострадавших в ДТП возросло до десяти
09:19Суд в Киргизии наложил арест на имущество телеканала Алмазбека Атамбаева
09:18В Китае из-за тайфуна "Лекима" погибли 13 человек, 16 пропали без вести
09:18Эксперт объяснил, почему Эрдоган не признает Крым российским
09:17Названа возможная причина ДТП с автобусом в Курганской области
09:14Под Ачинском после взрывов на арсенале эвакуировали жителей села Каменка
09:11Израильские военные застрелили четырех палестинцев на границе Газы
09:10При опрокидывании автобуса в Курганской области пострадали семь человек
09:08Вода ушла еще из пяти населенных пунктов на Дальнем Востоке
09:08В ЛНР около 24 тысяч квартир и домов остались без света из-за грозы
09:08В Копенгагене у здания полиции прогремел взрыв
09:04Huawei представила дизайн обновленного интерфейса EMUI 10
08:54Названы самые распространенные фамилии в России
08:50В Курганской области опрокинулся автобус
08:42В Греции объявили высший уровень пожарной опасности
08:41Под Ачинском продолжается пожар на военном полигоне
Лента новостейМолния