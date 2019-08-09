Эксперт: сезон пожаров в России за 30 лет увеличился с семи месяцев до года

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Сезон природных пожаров в России с 1991 года увеличился с семи месяцев до года, также участились блокирующие антициклоны, сказал РИА Новости заместитель начальника ФБУ "Авиалесоохрана" Андрей Ерицов.

"В связи с изменением климата увеличился пожароопасный сезон. Когда я начинал работать в 1991 году, сезон в нашей стране длился семь месяцев. А в этом году первый пожар возник 4 января в Приморском крае. Зима была бесснежной, поэтому горели и в январе, и в феврале. В прошлом году тушить пожары в Приморском крае и на Кавказе закончили в конце декабря", - сказал Ерицов.

Кроме того, эксперт уточнил, что переменчивый характер погоды сильно влияет на распространение огня.

"Увеличилось число блокирующих, долгих антициклонов (неподвижных антициклонов - ред.), в разных районах страны: то над центральной Европой, то на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке", - сказал Ерицов.

По данным ФБУ "Авиалесоохрана" на 9 августа, площадь лесных пожаров в РФ, которые действуют в труднодоступных районах, где прекращены работы по активному тушению и ведутся постоянное наблюдение и космический мониторинг, превышает 2,5 миллиона гектаров. Активно тушатся пожары на площади более чем 197 тысяч гектаров.