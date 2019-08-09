Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-09T12:09Z
https://ria.ru/20190809/1557338734.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155725/27/1557252799_0:383:2946:2040_1036x0_80_0_0_4fd3855d1e1a49751adff6d30b2b6cb7.jpg
РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Эксперты перепроверят подписи за незарегистрированных кандидатов в МГД

12:09, 9 августа 2019
3031
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаседание ЦИК РФ по рассмотрению жалоб незарегистрированных кандидатов
Заседание ЦИК РФ по рассмотрению жалоб незарегистрированных кандидатов
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Центризбирком привлек к перепроверке подписей, представленных незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, серьезную группу экспертов, заявила председатель комиссии Элла Памфилова на заседании рабочей группы по рассмотрению жалоб кандидатов.
Она пояснила, что Центризбирком организовал подробную перепроверку, в которой участвуют эксперты не только из МВД. В своей работе, уточнила Памфилова, специалисты руководствуются рекомендациями по почерковедческой экспертизе подписей избирателей Федерального межведомственного координационно-методического совета по проблемам экспертных исследований.
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
8 августа, 17:00Выборы в Мосгордуму
Почти 300 тысяч москвичей смогут проголосовать на выборах в МГД из дома

"У нас группа работает, поскольку пришлось параллельно рассматривать несколько серьезных жалоб, более десятка экспертов. Все знают, как работают эксперты. Они работают, как говорится, сами по себе, никогда не светятся эксперты. Чтобы не было давления ни с одной, ни с другой, ни с третьей стороны. Это не публичная работа. Работа экспертов требует тишины и сосредоточенности, это очевидно", — сказала глава ЦИК.

Она добавила, что, как только в Центризбирком поступили жалобы, эксперты тщательно работали со всем массивом данных, после чего с выводами и материалами знакомили заявителей и их представителей. Однако некоторые кандидаты, по словам Памфиловой, проигнорировали этот процесс.
На прошлой неделе Мосгоризбирком оставил в силе решения окружных комиссий об отказе в регистрации некоторых кандидатов в депутаты Мосгордумы, в том числе Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Юлии Серебрянской, Константина Лисицы, Елены Русаковой, Любови Соболь и Ильи Яшина. Ряд из них обжаловали это решение в ЦИК. Комиссия уже оставила без удовлетворения жалобы Лисицы, Русаковой, Соболь, Гудкова и Руденко. Серебрянская и Игнатова свои жалобы отозвали.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов — 107). При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
8 августа, 16:10Выборы в Мосгордуму
В Совфеде сообщили о попытках США вмешаться в выборы в Мосгордуму
23340111
Обсудить 14
Выборы в МосгордумуЭлла ПамфиловаМосковская городская думаМоскваПолитика
Популярные комментарии
мне не нравится нынешняя власть, очень, но еще больше мне не нравятся пустозвоны, которые ничего из себя не представляют, с оголделыми мордами, лезущие туда. Это плохая альтернатива. Губительная. И я еще раз повторюсь, касаемо именно этого вопроса, митинги надо жестко блокировать.
9 августа, 13:34
Александр Сергеевич
7000011
Вежливо попросить нынешнею власть покинуть свои кресла и ехать к себе домой, за границу?
9 августа, 14:18
sserj1679
710015
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел РФ
Советника-посланника американского посольства вызвали в МИД
РИА
Новости
Купюры евро
Во Франции потребовали от России деньги за царские "долги"
Заседание ЦИК РФ по рассмотрению жалоб незарегистрированных кандидатов
Кандидат в Мосгордуму Галямина проявила неуважение к ЦИК, заявила Памфилова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета
Лента
новостей
Модернизированный закрытый испытательный стенд ОДК-ПМ
Китай заинтересовался российскими двигателями ПД-14, заявили в ОДК
Денежные знаки России 1917-1918 гг.
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
LIVE: ЦИК рассмотрит жалобы кандидатов от оппозиции
ЦИК рассматривает жалобы незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Украинский военный в Луганской области
В Киеве призвали приостановить участие в Минском процессе
Вино
Кардиохирург рассказал, что будет при ежедневном употреблении бокала вина
Презентация операционной системы HarmonyOS на конференции разработчиков Huawei в Дунгуане. 9 августа 2019
Huawei представила собственную операционную систему
Голубой сыр
Названы самые опасные для здоровья сыры
Сельдяной король
Ученый раскрыл причины появления сельдяного короля у берегов России
Военнослужащие армии Украины
Мариупольский плацдарм. Решится ли Киев на летнее наступление в Донбассе
Президент России Борис Ельцин и премьер-министра Владимир Путин во время встречи в Кремле. 17 августа 1999 года
"Борис Николаевич, я не готов". Почему Ельцин назвал преемником Путина
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время встречи в Чолпон-Ате
Медведев пообещал Киргизии поддержку на фоне ситуации с Атамбаевым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:48Швеция хочет присоединиться к программе ЕС по интеграции вооруженных сил
09:48Число погибших в результате оползня в Мьянме возросло до 29 человек
09:30В Москве экстренно госпитализировали актера Александра Шувалова
09:25В Якутии за сутки ликвидировали более 30 природных пожаров
09:23На Сахалине на рыбоконсервном заводе вспыхнул пожар
09:20В Курганской области число пострадавших в ДТП возросло до десяти
09:19Суд в Киргизии наложил арест на имущество телеканала Алмазбека Атамбаева
09:18В Китае из-за тайфуна "Лекима" погибли 13 человек, 16 пропали без вести
09:18Эксперт объяснил, почему Эрдоган не признает Крым российским
09:17Названа возможная причина ДТП с автобусом в Курганской области
09:14Под Ачинском после взрывов на арсенале эвакуировали жителей села Каменка
09:11Израильские военные застрелили четырех палестинцев на границе Газы
09:10При опрокидывании автобуса в Курганской области пострадали семь человек
09:08Вода ушла еще из пяти населенных пунктов на Дальнем Востоке
09:08В ЛНР около 24 тысяч квартир и домов остались без света из-за грозы
09:08В Копенгагене у здания полиции прогремел взрыв
09:04Huawei представила дизайн обновленного интерфейса EMUI 10
08:54Названы самые распространенные фамилии в России
08:50В Курганской области опрокинулся автобус
08:42В Греции объявили высший уровень пожарной опасности
Лента новостейМолния