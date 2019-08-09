Эксперты перепроверят подписи за незарегистрированных кандидатов в МГД

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Центризбирком привлек к перепроверке подписей, представленных незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, серьезную группу экспертов, заявила председатель комиссии Элла Памфилова на заседании рабочей группы по рассмотрению жалоб кандидатов.

Она пояснила, что Центризбирком организовал подробную перепроверку, в которой участвуют эксперты не только из МВД. В своей работе, уточнила Памфилова, специалисты руководствуются рекомендациями по почерковедческой экспертизе подписей избирателей Федерального межведомственного координационно-методического совета по проблемам экспертных исследований.

"У нас группа работает, поскольку пришлось параллельно рассматривать несколько серьезных жалоб, более десятка экспертов. Все знают, как работают эксперты. Они работают, как говорится, сами по себе, никогда не светятся эксперты. Чтобы не было давления ни с одной, ни с другой, ни с третьей стороны. Это не публичная работа. Работа экспертов требует тишины и сосредоточенности, это очевидно", — сказала глава ЦИК.

Она добавила, что, как только в Центризбирком поступили жалобы, эксперты тщательно работали со всем массивом данных, после чего с выводами и материалами знакомили заявителей и их представителей. Однако некоторые кандидаты, по словам Памфиловой, проигнорировали этот процесс.

На прошлой неделе Мосгоризбирком оставил в силе решения окружных комиссий об отказе в регистрации некоторых кандидатов в депутаты Мосгордумы, в том числе Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Юлии Серебрянской, Константина Лисицы, Елены Русаковой, Любови Соболь и Ильи Яшина. Ряд из них обжаловали это решение в ЦИК. Комиссия уже оставила без удовлетворения жалобы Лисицы, Русаковой, Соболь, Гудкова и Руденко. Серебрянская и Игнатова свои жалобы отозвали.