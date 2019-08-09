Антон Кульбачевский: Москва готова к любым природным катаклизмам

Третий климатический форум пройдет в Москве в парке "Зарядье" 4 и 5 сентября. Главная тема — концепция уcтойчивого города, который готов к любым природным катаклизмам. О необходимости избавить москвичей от страхов перед климатическими изменениями, научить их адаптироваться и быть ко всему готовыми, в интервью РИА Новости рассказал глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский. По его словам, Москва сейчас готова к любым природным катаклизмам, на это работают все городские программы, в том числе программа озеленения и благоустройство всех районов столицы.

— Антон Олегович, в первую очередь хотелось бы узнать про третий Климатический форум, когда и на какой площадке он пройдет в Москве в этом году? Сколько участников и из каких стран?

— В этом году Климатический форум пройдет 4-5 сентября в парке "Зарядье", он будет посвящен устойчивому развитию городов. Мы ожидаем, что в этом году в форуме примут участие представители из 26 стран мира: Швейцария, Норвегия, Бразилия, Мексика, Франция и многие другие, и из 37 регионов России. Количество стран-участниц с каждым годом растет, в первом форуме принимали участие специалисты из 17 стран мира. Если говорить об общем количестве участников, то мы ожидаем, что их будет около 10-12 тысяч человек, в 2017 году их было семь тысяч. Участвовать в форуме будут 340 спикеров из разных стран.

— Расскажите, пожалуйста, что будет интересного и нового в программе форума? Что его отличает от предыдущих?

— Если говорить о форуме, то это была, скажем так, наша первая ласточка. Мы ввели российские регионы в тему, познакомили менеджеров из регионов России с международными экспертами по климату. Естественно, мы обсуждали, какой климатический сценарий нас ждет в будущем. На каждом форуме мы эту повестку будем повторять, предлагать возможность экспертам поделиться опытом, будем выслушивать разные научные гипотезы.

Тема третьего Климатического форума – устойчивое развитие городов. У нас есть адаптационный план действий, меры разработаны для любого сценария. Если вдруг будет засуха, всемирное потепление – у нас один план действий, если похолодание – другой план.

— А если говорить о самой программе, какие ожидаются мероприятия в рамках форума?

— Мы планируем в рамках Климатического форума провести заседание III Международного экспертного совета по вопросам экологии. На заседании будут обсуждаться успехи Москвы и планы на будущее. Также у нас в рамках форума проходят два конкурса: это "Лидер климатического развития" и "Климат и ответственность". Конкурсные комиссии к форуму подведут итоги этих конкурсов, и мы будем награждать победителей.

Мы ожидаем, что в этом году в Климатическом форуме примут участие представительные эксперты: из правительства РФ, ООН, Всемирной организации здравоохранения, с которой мы на форуме подпишем соглашение о вхождении Москвы в проект "Регионы для здоровья". Еще планируем провести на форуме встречу представителей городов-участников С40 (партнерства крупных городов по изменению климата – ред.), также ожидается много других интересных активностей.

— Возвращаясь к теме участников, кто из известных персон приглашен на форум, пытались ли пригласить, например, Ди Каприо, который активно проявляет свою гражданскую позицию? Или, к примеру, Памелу Андерсон, которая неоднократно приезжала в Россию?

— Присутствие медиаперсон, конечно, дает определенный эффект, наверное, привлекает внимание к проблеме климата, но для нас важнее эксперты, которые могут поделиться конкретным опытом и ответить на вопросы. Мы приглашаем на форум известных ученых и экспертов, например, известного датского архитектора и профессора Яна Гейла, лауреата Нобелевской премии мира, профессора экологии леса Университета Тосканы Риккардо Валентини, исполнительного директора С40 Марка Уоттса и многих других известных экспертов в этой области.

— Предлагаю тогда поговорить о конкретных действиях города, какие меры принимает город для того, чтобы нивелировать последствия природных катаклизмов?

— Как я уже говорил, есть планы по сценариям: на случай аномальных жары, холода, ледяных дождей, ураганов – все, с чем нам пришлось столкнуться в последнее десятилетие. Есть понятие устойчивого развития в плане не только адаптации к изменениям климата, не только мер по снижению парниковых газов, хотя основная идея именно в этом. На это работают практически все городские программы: транспортная реформа – развитие общественного транспорта, появление электротранспорта; градостроительная политика – строительство зданий с учетом энергоэффективности, внедрение зеленых стандартов в строительстве, перевод ТЭЦ с угля на газ – все это дает суммарный положительный эффект.

— Швейцарские ученые недавно опубликовали результаты исследования, в ходе которого смоделировали изменение климата к 2050 году для 520 городов мира. По их данным, глобальное потепление приведет к тому, что Москве к 2050 году обещают более мягкий умеренно-континентальный климат Детройта. Как вы оцениваете результаты данного исследования? Насколько вероятен такой прогноз для Москвы?

— Исследования – это всегда интересно, узнать, к каким выводам пришли швейцарские эксперты, но зачем гадать? Сценарии же могут меняться. В 2019 году одни ученые считают, что в 2050 году в Москве будет Детройт, а может быть, другие ученые выдвинут гипотезу, что здесь будет Северный полюс. На изучение гипотез нет времени, нужно адаптироваться в любом случае, по максимуму просчитывать все возможные варианты на будущее и быть к ним готовыми.

Здесь для нас очень важно правильно донести информацию до жителей, чтобы они понимали, что климат меняется, но не надо бояться. В городской среде человек расслабляется, привыкает к комфорту и теряет способность к адаптации, когда происходят природные катаклизмы. Например, для нас дерево в хорошую погоду – это благо, оно нас защищает, а когда оно падает на нашу машину во время урагана – это вред. Поэтому нужно быть очень внимательными, прислушиваться к оповещению МЧС о сильном ветре, стараться не ходить в такую погоду под деревьями или шаткими конструкциями.

— Раз нужно обучать жителей, помогать адаптироваться, то как вы собираетесь это делать и что уже делаете на данный момент?

— У нас есть экоцентры, мы проводим программы и уроки по устойчивому развитию. Конечно, в первую очередь это экологическое просвещение детей, но и другие возрастные группы мы охватываем, часто пожилые люди интересуются. У нас есть различные экспонаты и тренажеры, где можно поиграть в игру "Цивилизация", построив свой "зеленый город". Через игровой контент мы пытаемся объяснить принципы устойчивого развития городов.

— Если говорить в целом об экологической обстановке в Москве, как она изменилась за последние годы? Не может ли получиться так, что через 50 лет в Москве повторится ситуация, как в Пекине, где из-за роста промышленного производства стоит смог?

— С 2010 года загрязнение природных сред существенно снизилось и не превышает нормативных значений. Снижение загрязнения окружающей среды для Москвы, как и для любого мегаполиса, важнейшая приоритетная задача. С 2010 года Москва перешла на программный метод развития. Из 14 принятых государственных программ города Москвы семь являются экологоориентированными и имеют экологические целевые показатели. В 2014 году основные принципы экологической политики Москвы были закреплены в специальном документа правительства Москвы "Новая экологическая политика".

За период с 2010 по 2018 год суммарный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу снизился почти на 22% (с 1 миллиона тонн до 780 тысяч тонн).Загрязнение атмосферного воздуха на жилых территориях в среднем снизилось до двух раз. По оксиду углерода – в 2,3 раза, по мелким взвешенным частицам – в 1,8 раза. Учитывая, что по экспертным оценкам вклад состояния атмосферного воздуха в заболеваемость около 20%, это прямой эффект для здоровья населения.

Это стало возможным благодаря системным мерам в области транспортной политики и модернизации промышленных предприятий.

По водным объектам города Москвы отмечается долгосрочная динамика улучшения состояния. Реализуемые в городе мероприятия по благоустройству территории, повышению эффективности коммунальной уборки городских территорий, в том числе применение вакуумной техники, позволили существенно сократить нагрузку на водные объекты по веществам, поступающим в водные объекты с поверхностным стоком. За последние 10 лет содержание нефтепродуктов и металлов снизилось почти вдвое.

В последние годы удалось достичь существенного снижения влияния стоков коммунально-бытовой канализации на качество воды в реке Москва. После 2015 года, когда были введены в эксплуатацию основные реконструированные мощности Курьяновских очистных сооружений, мы наблюдаем устойчивую динамику снижения содержания биогенных элементов, например, снижение аммонийного азота составило 42%.

Качество воды в водных объектах столицы в целом соответствует установленным нормативам культурно-бытового водопользования.

Если нас сравнивать с другими мегаполисами мира, то с Пекином, наверное, Москву сравнивать не совсем правильно, так как там и населения больше и экологические проблемы другие. Например, если говорить о территориях, занятых зелеными насаждениями, то в Пекине они занимают 4 % площади, в Париже – 22%, в Лондоне – 26%. А Москва по числу зеленых насаждений находится на первом месте: 50% территорий города занято зелеными насаждениями. По качеству воздуха наши позиции сопоставимы.

Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу повышения открытости столицы на международной арене. Москва стала активнее предоставлять данные для международных рейтингов, участвовать в международных конференциях, делиться опытом с коллегами из других стран. Также Москва вошла в С40 – сообщество мегаполисов разных стран мира.

— Тогда давайте поподробнее остановимся на этой теме, какие планы по высадке деревьев? Сколько деревьев высадят этой осенью, например, по программе "Миллион деревьев"?

— В Москве действует несколько городских программ по озеленению. Всего в период с 2011 по 2018 годы в Москве (в том числе на ТИНАО) в рамках разных городских программ было высажено более 6 миллионов деревьев и кустарников.

Также в Москве создаются новые озелененные общественные пространства, благоустраиваются парки и скверы для комфортного отдыха москвичей и гостей столицы – как в центре города, так и в других округах, в том числе в рамках программы "Мой район".

С осени 2013 года в столице по инициативе мэра Москвы реализуется масштабная акция "Миллион деревьев", в рамках которой деревья высаживаются с учетом пожеланий жителей – заявку можно оставить через управу или с помощью портала "Активный гражданин". Всего с 2013 года по весенний период 2019 года в рамках акции "Миллион деревьев" было высажено около 2, 5 миллиона деревьев и кустарников. На осень в этом году в рамках "Миллиона деревьев" запланировано высадить более 5000 деревьев и более 156 тысяч кустарников на дворовых территориях и по программе "Лунка в лунку".

Кроме того, с 15 апреля текущего года у жителей Москвы появилась возможность высадить дерево в одном из парков города в честь рождения ребенка в семье. Новый проект правительства Москвы получил название "Наше дерево".

Подать заявку на высадку деревьев в осенний период 2019 года можно было до 31 июля, а с 1 августа начали приниматься заявки на высадку "семейного" дерева в 2020 году. По состоянию на конец июля родителями детей было подано около 2 300 заявок на высадку деревьев на осень этого года

— Продолжая тему городских программ, если брать программу "Мой район", какие у нее есть экологические аспекты?

— Программа "Мой район", в частности, подразумевает обновление зеленых насаждений, пересмотра каких-то ландшафтных, архитектурных решений, создание более благоприятной окружающей среды в каждом районе с учетом его самобытности и исторического развития. Каждый район должен иметь свое лицо, в том числе речь идет, конечно, и о модернизации предприятий, расположенных в разных районах, внедрении каких-то новых технологий и инновационных решений.

— И в заключение предлагаю затронуть тему животных. Правительством Российской Федерации утвержден перечень животных, которых с нового года будет запрещено держать в квартирах. Какие животные туда попали? Как это будет регулироваться? И как сейчас обстоит ситуация с содержанием экзотических животных в квартирах москвичей?

— В этот перечень в первую очередь вошли опасные животные, те, которые представляют опасность для хозяина и для окружающих, например, это ядовитые змеи (кобры, питоны, гадюки и другие), ядовитые ящерицы, такие, как ядозуб и комодский варан, крокодилы, ядовитые пауки, дикие кошки (тигры, львы, леопарды, ягуары, рыси и другие). Потому что сейчас, к сожалению, бывает так, что люди ошибаются, думая, что знают повадки животного. И наш Центр передержки тому подтверждение. На сегодняшний день в Центре передержки под Яхромой содержится более 700 животных, многих из которых сначала приобрели, а потом просто выбросили на улицу или они сбежали от хозяев.

Для тех экзотических животных, которых можно будет содержать в квартирах, будут прописаны специальные правила содержания. Как это будет контролироваться? Пока еще нет подзаконных актов, в которых это будет прописано. Я думаю, что многие механизмы в будущем будут работать – например, чипирование, регистрация животных. Скорее всего, это будет уведомительный порядок. Например, я прихожу в зоомагазин и хочу купить хамелеона, мне должны предоставить документы о его происхождении и так далее. Я его купил, и дальше либо зоомагазин должен уведомить департамент о том, что у такого-то человека появился хамелеон, либо человек сам нас извещает. Мы должны четко понимать, кто у нас в какой квартире находится и в каких условиях содержится.

— А если человек все-таки приобрел такое запрещенное животное, то какие в отношении него действия будут предприниматься? Штрафы, может быть?