Четыре самолета не смогли приземлиться в Иркутске из-за тумана

ИРКУТСК, 9 авг - РИА Новости. Туман в районе аэропорта Иркутск в пятницу стал причиной задержки четырех авиарейсов, они были направлены в Красноярск и Улан-Удэ, сообщил РИА Новости представитель авиагавани.

"Из-за тумана два борта были направлены в Красноярск, еще два - в Улан-Удэ. Это рейсы авиакомпаний "Уральские авиалинии", S7 и Аэрофлот, летевшие из Москвы, и рейс S7 из Пекина", - сообщил собеседник агентства.