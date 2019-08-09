Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-09T12:07Z
https://ria.ru/20190809/1557338592.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155335/53/1553355377_0:0:2598:1461_1036x0_80_0_0_0580d62c17938cbbb496ae8607d608bc.jpg
РИА Новости

Четыре самолета не смогли приземлиться в Иркутске из-за тумана

12:07, 9 августа 2019
1070
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолет
Самолет
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Самолет . Архивное фото
ИРКУТСК, 9 авг - РИА Новости. Туман в районе аэропорта Иркутск в пятницу стал причиной задержки четырех авиарейсов, они были направлены в Красноярск и Улан-Удэ, сообщил РИА Новости представитель авиагавани.
"Из-за тумана два борта были направлены в Красноярск, еще два - в Улан-Удэ. Это рейсы авиакомпаний "Уральские авиалинии", S7 и Аэрофлот, летевшие из Москвы, и рейс S7 из Пекина", - сообщил собеседник агентства.
Он также отметил, что в августе и сентябре по причине тумана задержки рейсов происходят регулярно. В настоящее время все самолеты уже прилетели в Иркутск и отправлены в обратные рейсы.
111201
Обсудить 0
ИркутскРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Последствия ливневых дождей в Приморье
Восемнадцать туристов застряли на пляже в Приморье из-за ливней
РИА
Новости
Туристы в парке Гуэля в Барселоне
Жители Барселоны просят туристов не рассказывать о поездке в этот город
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе
Названы курорты России, где на жителя приходится больше всего туристов
Супертайфун
"Аэрофлот" отменил два рейса между Москвой и Шанхаем из-за супертайфуна
Лента
новостей
Окрестности Собора Георгия Победоносца в городе Сигнахи в Грузии
Эксперты: спрос на авиабилеты из России в Грузию в августе упал на 75%
Морской вокзал в Сочи
Между Сочи и Туапсе открывается экскурсионное морское сообщение
Дегустация готовой продукции винодельческого предприятия Массандра в Крыму
Эксперт рассказал о росте качества российского вина
Зрительный зал
Минкультуры пояснило инициативу по безопасности посетителей кинотеатров
О ком вы говорите? Скабееву рассмешил забывший Зеленского Трамп
"О ком вы говорите?" Скабееву рассмешил "забывший" Зеленского Трамп
Вид на пляж в Шарм-эль-Шейхе
АТОР: рекомендации МИД ФРГ в связи с инфекцией в Египте важны и россиянам
Елена Драпеко
Депутат назвала идею о запрете проносить еду в кинотеатры спорной
Глобальное потепление
Против России могли применить климатическое оружие, заявили в Госдуме
Михаил Сергеевич Горбачев
"Очень плохо": Венедиктов посетовал на состояние здоровья Михаила Горбачева
Мьянма
Ростуризм сообщил о введении облегченного визового режима в Мьянме
Погибший в Перу японский путешественник Сато Фумихико
Путешественник, пытавшийся объехать вокруг света на велосипеде, погиб в ДТП
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:48Швеция хочет присоединиться к программе ЕС по интеграции вооруженных сил
09:48Число погибших в результате оползня в Мьянме возросло до 29 человек
09:30В Москве экстренно госпитализировали актера Александра Шувалова
09:25В Якутии за сутки ликвидировали более 30 природных пожаров
09:23На Сахалине на рыбоконсервном заводе вспыхнул пожар
09:20В Курганской области число пострадавших в ДТП возросло до десяти
09:19Суд в Киргизии наложил арест на имущество телеканала Алмазбека Атамбаева
09:18В Китае из-за тайфуна "Лекима" погибли 13 человек, 16 пропали без вести
09:18Эксперт объяснил, почему Эрдоган не признает Крым российским
09:17Названа возможная причина ДТП с автобусом в Курганской области
09:14Под Ачинском после взрывов на арсенале эвакуировали жителей села Каменка
09:11Израильские военные застрелили четырех палестинцев на границе Газы
09:10При опрокидывании автобуса в Курганской области пострадали семь человек
09:08Вода ушла еще из пяти населенных пунктов на Дальнем Востоке
09:08В ЛНР около 24 тысяч квартир и домов остались без света из-за грозы
09:08В Копенгагене у здания полиции прогремел взрыв
09:04Huawei представила дизайн обновленного интерфейса EMUI 10
08:54Названы самые распространенные фамилии в России
08:50В Курганской области опрокинулся автобус
08:42В Греции объявили высший уровень пожарной опасности
Лента новостейМолния