Четыре самолета не смогли приземлиться в Иркутске из-за тумана

ИРКУТСК, 9 авг - РИА Новости. Туман в районе аэропорта Иркутск в пятницу стал причиной задержки четырех авиарейсов, они были направлены в Красноярск и Улан-Удэ, сообщил РИА Новости представитель авиагавани.
"Из-за тумана два борта были направлены в Красноярск, еще два - в Улан-Удэ. Это рейсы авиакомпаний "Уральские авиалинии", S7 и Аэрофлот, летевшие из Москвы, и рейс S7 из Пекина", - сообщил собеседник агентства.
Он также отметил, что в августе и сентябре по причине тумана задержки рейсов происходят регулярно. В настоящее время все самолеты уже прилетели в Иркутск и отправлены в обратные рейсы.