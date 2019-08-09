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РИА Новости

В МЧС рассказали о последствиях непогоды в Московской области

12:05, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПоваленное ветром дерево
Поваленное ветром дерево
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Двенадцать деревьев повалено в пятницу при прохождении грозового фронта с порывами ветра до 25 метра в секунду на территории Московской области, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"Всего на территории области 9 августа повалено 12 деревьев. В настоящее время на дорогах федерального и регионального значения затруднений в движении автотранспорта нет", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, семь деревьев было повалено в городском округе Пушкино. Еще два дерева упали в поселках Мамонтово и Старая Купавна в городском округе Богородский. Единичные факты также зарегистрированы в городских округах Серебряные пруды, Ликино-Дулево и Пущино.
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МЧСМосковская областьПроисшествия
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