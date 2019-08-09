В МЧС рассказали о последствиях непогоды в Московской области

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Двенадцать деревьев повалено в пятницу при прохождении грозового фронта с порывами ветра до 25 метра в секунду на территории Московской области, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"Всего на территории области 9 августа повалено 12 деревьев. В настоящее время на дорогах федерального и регионального значения затруднений в движении автотранспорта нет", - сказал собеседник агентства.