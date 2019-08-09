Омские юнармейцы собрали школьные принадлежности для детей в Тулуне

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг - РИА Новости. Омские юнармейцы приняли участие в акции "Рюкзак для друга", в рамках которой собрали школьные принадлежности для детей в городе Тулун Иркутской области, пострадавшем от паводка, сообщает в пятницу Центральный военный округ (ЦВО).

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.

"В Омской области юнармейцы активно включились в акцию "Рюкзак для друга", в рамках которой собрали для ребят из Иркутской области уже около 30 наборов школьных принадлежностей. Ребята упаковали наборы, которые позже будут отправлены к школьникам населенных пунктов, попавших под волну наводнений в городе Тулун", - говорится в сообщении.

Юноши и девушки ярко расписали коробки и заполнили их поднимающими дух надписями: "Из Омска с любовью", "Юнармия с вами". Юнармейцы уверены, что уже к началу учебного года иркутские школьники получат рюкзаки и все необходимые школьные принадлежности, собранные для них всей страной, отмечает ЦВО.