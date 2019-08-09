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РИА Новости

Омские юнармейцы собрали школьные принадлежности для детей в Тулуне

12:02, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Светлана ЗадераЗатопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Светлана Задера
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг - РИА Новости. Омские юнармейцы приняли участие в акции "Рюкзак для друга", в рамках которой собрали школьные принадлежности для детей в городе Тулун Иркутской области, пострадавшем от паводка, сообщает в пятницу Центральный военный округ (ЦВО).
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
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"В Омской области юнармейцы активно включились в акцию "Рюкзак для друга", в рамках которой собрали для ребят из Иркутской области уже около 30 наборов школьных принадлежностей. Ребята упаковали наборы, которые позже будут отправлены к школьникам населенных пунктов, попавших под волну наводнений в городе Тулун", - говорится в сообщении.
Юноши и девушки ярко расписали коробки и заполнили их поднимающими дух надписями: "Из Омска с любовью", "Юнармия с вами". Юнармейцы уверены, что уже к началу учебного года иркутские школьники получат рюкзаки и все необходимые школьные принадлежности, собранные для них всей страной, отмечает ЦВО.
Движение "Юнармия" было создано в 2016 году, оно имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе шефскую помощь "Юнармии" оказывают все воинские части и соединения.
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