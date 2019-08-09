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РИА Новости

В Калининграде кондуктор брызнула из баллончика в лицо безбилетнице

12:01, 9 августа 2019
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© Fotolia / aidaricciГазовый баллончик
Газовый баллончик
© Fotolia / aidaricci
Газовый баллончик. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 9 авг - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении кондуктора одного из калининградских автобусов, которая встретила безбилетницу, которая живет с ней по соседству, возле дома и брызнула ей в лицо из баллончика, сообщила пресс-служба УМВД по Калининградской области.
По данным полиции, конфликт между женщинами начался в автобусе. Потерпевшая отказалась платить за проезд, и кондуктор высадила ее. Вечером около дома женщины встретились, между ними вновь разгорелась ссора, в ходе которой подозреваемая достала из сумочки газовый баллончик и брызнула в лицо оппонентке.
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"В дежурную часть ОМВД России по Московскому району поступило заявление от калининградки, которая сообщила, что соседка брызнула газовым баллончиком ей в лицо. Женщина с ожогами глаз обратилась за медицинской помощью в больницу, где медики расценили полученные травмы как легкий вред здоровью", - говорится в сообщении.
В отношении подозреваемой дознаватели полиции возбудили уголовное дело по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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