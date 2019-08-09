В Калининграде кондуктор брызнула из баллончика в лицо безбилетнице

КАЛИНИНГРАД, 9 авг - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении кондуктора одного из калининградских автобусов, которая встретила безбилетницу, которая живет с ней по соседству, возле дома и брызнула ей в лицо из баллончика, сообщила пресс-служба УМВД по Калининградской области.

По данным полиции, конфликт между женщинами начался в автобусе. Потерпевшая отказалась платить за проезд, и кондуктор высадила ее. Вечером около дома женщины встретились, между ними вновь разгорелась ссора, в ходе которой подозреваемая достала из сумочки газовый баллончик и брызнула в лицо оппонентке.

"В дежурную часть ОМВД России по Московскому району поступило заявление от калининградки, которая сообщила, что соседка брызнула газовым баллончиком ей в лицо. Женщина с ожогами глаз обратилась за медицинской помощью в больницу, где медики расценили полученные травмы как легкий вред здоровью", - говорится в сообщении.