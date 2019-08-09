Медведев принял участие в церемонии гашения юбилейных марок ЕАЭС

ЧОЛПОН-АТА, 9 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вместе с коллегами по ЕАЭС принял участие в церемонии гашения юбилейных марок союза.

После заседания Евразийского межправительственного совета главы делегаций на территории культурно-этнографического комплекса "Рух Ордо" поставили оттиски почтового штемпеля на конверты с марками. Затем каждый из премьеров подписал свой конверт.

Марки были выпущены почтовыми службами России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии по случаю пятилетия подписания договора о Евразийском экономическом союзе и 25-летия идеи евразийской интеграции.

На марке изображена эмблема Евразийского экономического союза, а на конверте - флаги пяти стран-участниц союза.