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РИА Новости

Медведев принял участие в церемонии гашения юбилейных марок ЕАЭС

12:01, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС. 9 августа 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС. 9 августа 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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ЧОЛПОН-АТА, 9 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вместе с коллегами по ЕАЭС принял участие в церемонии гашения юбилейных марок союза.
После заседания Евразийского межправительственного совета главы делегаций на территории культурно-этнографического комплекса "Рух Ордо" поставили оттиски почтового штемпеля на конверты с марками. Затем каждый из премьеров подписал свой конверт.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова с главами делегаций ЕАЭС в Чолпон-Ате, Киргизия. 9 августа 2019
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Марки были выпущены почтовыми службами России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии по случаю пятилетия подписания договора о Евразийском экономическом союзе и 25-летия идеи евразийской интеграции.
На марке изображена эмблема Евразийского экономического союза, а на конверте - флаги пяти стран-участниц союза.
Конверты с марками, предназначенными для гашения, размещены в представительских филателистических альбомах в алфавитном порядке. На церемонии были представлены шесть альбомов - по числу премьеров и один для музея Евразийской экономической комиссии.
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Евразийский экономический союзДмитрий МедведевРоссияЭкономика
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