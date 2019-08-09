Медведев принял участие в церемонии гашения юбилейных марок ЕАЭС

ЧОЛПОН-АТА, 9 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вместе с коллегами по ЕАЭС принял участие в церемонии гашения юбилейных марок союза.
После заседания Евразийского межправительственного совета главы делегаций на территории культурно-этнографического комплекса "Рух Ордо" поставили оттиски почтового штемпеля на конверты с марками. Затем каждый из премьеров подписал свой конверт.
Марки были выпущены почтовыми службами России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии по случаю пятилетия подписания договора о Евразийском экономическом союзе и 25-летия идеи евразийской интеграции.
На марке изображена эмблема Евразийского экономического союза, а на конверте - флаги пяти стран-участниц союза.
Конверты с марками, предназначенными для гашения, размещены в представительских филателистических альбомах в алфавитном порядке. На церемонии были представлены шесть альбомов - по числу премьеров и один для музея Евразийской экономической комиссии.