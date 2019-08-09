Кандидат в Мосгордуму Галямина проявила неуважение к ЦИК, заявила Памфилова

"Я считаю, вчера произошел просто безобразный случай: мы рассматривали всю половину дня материалы заявления Юлии Галяминой. Потратили большое количество времени, выступали её доверенные лица. Более того, выступали слабо, я буквально вытягивала из них аргументы. В конце концов, вытянули, договорились, что ещё посмотрим два списка, я напрягла всех сотрудников, чтобы вытянули всё. 241 подпись мы ещё могли вернуть в пользу заявителя. Потратив массу времени, выяснилось, что, оказывается, заявитель Галямина подала в суд жалобу ещё 26 числа. И представители, которые тут сидели, нас не уведомили. Я считаю, это просто неуважение не только к нам, но и к собственным избирателям, своим коллегам", - рассказала Памфилова.