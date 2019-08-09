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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Кандидат в Мосгордуму Галямина проявила неуважение к ЦИК, заявила Памфилова

11:59, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаседание ЦИК РФ по рассмотрению жалоб незарегистрированных кандидатов
Заседание ЦИК РФ по рассмотрению жалоб незарегистрированных кандидатов
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Кандидат в депутаты Мосгордумы Юлия Галямина, которой ранее Мосгоризбирком отказал в регистрации, обратилась в суд, но не уведомила об этом рассматривавший ее жалобу Центризбирком, тем самым проявив неуважение к ЦИК и избирателям, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
Накануне рабочая группа ЦИК рассмотрела жалобу Галяминой и рекомендовала оставить ее без удовлетворения. Окончательное решение Центризбирком должен был принять на заседании в пятницу.
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"Я считаю, вчера произошел просто безобразный случай: мы рассматривали всю половину дня материалы заявления Юлии Галяминой. Потратили большое количество времени, выступали её доверенные лица. Более того, выступали слабо, я буквально вытягивала из них аргументы. В конце концов, вытянули, договорились, что ещё посмотрим два списка, я напрягла всех сотрудников, чтобы вытянули всё. 241 подпись мы ещё могли вернуть в пользу заявителя. Потратив массу времени, выяснилось, что, оказывается, заявитель Галямина подала в суд жалобу ещё 26 числа. И представители, которые тут сидели, нас не уведомили. Я считаю, это просто неуважение не только к нам, но и к собственным избирателям, своим коллегам", - рассказала Памфилова.
Она добавила, что из-за заседания рабочей группы по жалобе Галяминой ЦИК накануне передвинул на более позднее время рассмотрение обращений других кандидатов, в том числе Анастасии Брюхановой и Ильи Яшина. В итоге заседание рабочей группы по их материалам проходит в пятницу, а не в четверг.
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Из-за обращения в суд рассмотрение жалобы Галяминой в ЦИКе было приостановлено.
ЦИК после рассмотрения оставил без удовлетворения жалобы на решение об отказе в регистрации Константина Лисицы, Елены Русаковой, Любови Соболь, Дмитрия Гудкова и Александра Руденко. Юлия Серебрянская и Екатерина Игнатова после рассмотрения жалоб на заседаниях рабочей группы ЦИК отозвали их.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов – 107). При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
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