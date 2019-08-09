В подмосковной Коломне построят школу на 525 мест

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Общеобразовательную школу на 525 мест построят в 2020 году в городе Коломна Московской области, говорится в пресс-релизе министерства строительного комплекса Подмосковья.

"Документация, по которой получено положительное заключение, разработана для строительства общеобразовательной школы на 525 мест, расположенной на улице Кутузова в Коломне", - цитирует пресс-служба слова министра Руслана Тагиева.

Отмечается, что новое здание будет возведено с учетом требований доступности для маломобильных групп населения. Реализация проекта осуществляется в рамках президентского национального проекта "Современная школа" и финансируется из средств бюджета.