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РИА Новости
Новости Подмосковья

В подмосковной Коломне построят школу на 525 мест

11:56, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПешеходная улица в городе Коломна
Пешеходная улица в городе Коломна
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Общеобразовательную школу на 525 мест построят в 2020 году в городе Коломна Московской области, говорится в пресс-релизе министерства строительного комплекса Подмосковья.
"Документация, по которой получено положительное заключение, разработана для строительства общеобразовательной школы на 525 мест, расположенной на улице Кутузова в Коломне", - цитирует пресс-служба слова министра Руслана Тагиева.
Отмечается, что новое здание будет возведено с учетом требований доступности для маломобильных групп населения. Реализация проекта осуществляется в рамках президентского национального проекта "Современная школа" и финансируется из средств бюджета.
Кроме того Тагиев отметил, что к 2020 будет завершено возведение пристройки на 400 мест к зданию МБОУ СОШ N30 в микрорайоне Авиаторов городского округа Балашиха.
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