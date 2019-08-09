Оппозиционер Бабанов со второй попытки вернулся в Киргизию

БИШКЕК, 9 авг - РИА Новости. Оппозиционный политик и главный оппонент действующего главы государства Сооронбая Жээнбекова на последних президентских выборах Омурбек Бабанов со второй попытки вернулся в Киргизию, передает корреспондент РИА Новости.

В 14.40 (11.40 мск) рейс авиакомпании "Аэрофлот", на котором летел оппозиционер, приземлился в бишкекском аэропорту "Манас". У ворот воздушной гавани его встречают около сотни сторонников и родственников.

Это уже вторая попытка Бабанова вернуться в Киргизию. В апреле 2019 года он уже объявлял о своем возвращении и даже приобрел билет на самолет. Однако впоследствии планы поменял, так и не прилетел в Бишкек.

Бабанов был основным конкурентом Жээнбекова на выборах 15 октября 2017 года, но проиграл. Сразу после окончания выборов генеральная прокуратура страны возбудила против Бабанова уголовное дело за публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды во время выборной гонки. После этого Бабанов уехал из страны и распространил заявление, что уходит из политики.