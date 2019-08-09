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РИА Новости
Задержание Атамбаева

Оппозиционер Бабанов со второй попытки вернулся в Киргизию

11:54, 9 августа 2019
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© Sputnik / Табылды КадырбековОмурбек Бабанов в Бишкеке. 9 августа 2019
Омурбек Бабанов в Бишкеке. 9 августа 2019
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Омурбек Бабанов в Бишкеке. 9 августа 2019
БИШКЕК, 9 авг - РИА Новости. Оппозиционный политик и главный оппонент действующего главы государства Сооронбая Жээнбекова на последних президентских выборах Омурбек Бабанов со второй попытки вернулся в Киргизию, передает корреспондент РИА Новости.
В 14.40 (11.40 мск) рейс авиакомпании "Аэрофлот", на котором летел оппозиционер, приземлился в бишкекском аэропорту "Манас". У ворот воздушной гавани его встречают около сотни сторонников и родственников.
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Это уже вторая попытка Бабанова вернуться в Киргизию. В апреле 2019 года он уже объявлял о своем возвращении и даже приобрел билет на самолет. Однако впоследствии планы поменял, так и не прилетел в Бишкек.
Бабанов был основным конкурентом Жээнбекова на выборах 15 октября 2017 года, но проиграл. Сразу после окончания выборов генеральная прокуратура страны возбудила против Бабанова уголовное дело за публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды во время выборной гонки. После этого Бабанов уехал из страны и распространил заявление, что уходит из политики.
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Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) также возбудил в отношении политика дело по подозрению в причастности к подготовке захвата власти и организации массовых беспорядков, однако оно было приостановлено. В ведомстве ранее сообщали, что в случае возвращения Бабанова в страну "он будет нести ответственность в рамках законодательства".
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