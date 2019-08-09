Ростуризм сообщил о введении облегченного визового режима в Мьянме

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Правительство Мьянмы с 1 октября 2019 года вводит для российских туристов упрощенный визовый режим, где въездное разрешение можно будет получить сразу по прибытии в один из аэропортов страны, сообщает Федеральное агентство по туризму.

"Правительством Республики Союз Мьянма принято решение о введении с 1 октября 2019 года сроком на один год тестового режима выдачи туристических виз по прибытии для граждан Российской Федерации – владельцев общегражданских заграничных паспортов, которые прибывают в Мьянму через международные аэропорты городов Нейпьидо, Янгон и Мандалай", - проинформировали в ведомстве.

Стоимость визы по прибытии для одного человека составляет 50 долларов и дает право на пребывание в стране сроком до 30 дней. При этом заявленная цель поездки может быть только туристической, а продление полученной визы не предусматривается.

Власти страны предупреждают, что граждане России обязаны соблюдать законодательство Мьянмы. За россиянами сохраняется право на свободное передвижение по стране, за исключением закрытых для поездок территорий. Гражданам России может быть отказано во въезде по решению Миграционной службы Мьянмы. Кроме того, туристы смогут покинуть страну через пункт пропуска любого международного аэропорта.