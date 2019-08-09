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РИА Новости

Советника-посланника американского посольства вызвали в МИД

11:48, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона вызвали в МИД и сделали представление из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве, сообщили в ведомстве.
Ранее на сайте дипломатической миссии и в Twitter-аккаунте управления по консульским вопросам Госдепартамента появилась схема проведения несогласованного митинга в столице третьего августа с призывом избегать шествия.
В МИД расценили это как агитацию в пользу участия в несанкционированной акции и попытку вмешательства во внутренние дела России.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что маршрут несогласованного властями митинга в публикациях был расписан буквально поминутно, а потом американское посольство активно комментировало его итоги. Кроме того, по ее словам, немецкие журналисты открыто призывали к участию в акции.
Захарова пообещала, что Россия доведет до американских и немецких властей информацию о том, как дипломаты и СМИ вмешиваются во внутренние дела страны.
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В столице 14 июля, 27 июля и третьего августа прошли не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы.
Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек.
Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, прошли задержания.
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МИД РФРоссияСШАПолитика
Популярные комментарии
Неожиданно дерзкое действие нашего МИДа.....)))))
9 августа, 12:01
Стас Титов
7210140223
Когда Россию по всему миру опускают-МИД скромно помалкивает, а когда свой народ за правду вышел- суету подняли!
9 августа, 12:19
AAlex
11010473
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