Советника-посланника американского посольства вызвали в МИД

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона вызвали в МИД и сделали представление из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве, сообщили в ведомстве.

Ранее на сайте дипломатической миссии и в Twitter-аккаунте управления по консульским вопросам Госдепартамента появилась схема проведения несогласованного митинга в столице третьего августа с призывом избегать шествия.

В МИД расценили это как агитацию в пользу участия в несанкционированной акции и попытку вмешательства во внутренние дела России.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что маршрут несогласованного властями митинга в публикациях был расписан буквально поминутно, а потом американское посольство активно комментировало его итоги. Кроме того, по ее словам, немецкие журналисты открыто призывали к участию в акции.

Захарова пообещала, что Россия доведет до американских и немецких властей информацию о том, как дипломаты и СМИ вмешиваются во внутренние дела страны.

В столице 14 июля, 27 июля и третьего августа прошли не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы.

Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек.