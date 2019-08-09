Huawei представила собственную операционную систему

"Мы решили, что важно иметь операционную систему с улучшенными кроссплатформенными возможностями. Нам нужна ОС, которая поддерживает все сценарии, которые могут произойти на широком спектре устройств и платформ и которые могут удовлетворить потребительский спрос. Такими были наши цели при создании HarmonyOS", — сказал Ричард Ю.