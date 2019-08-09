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РИА Новости

Huawei представила собственную операционную систему

11:45, 9 августа 2019
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© REUTERS / Huanqiu.com Презентация операционной системы HarmonyOS на конференции разработчиков Huawei в Дунгуане. 9 августа 2019
Презентация операционной системы HarmonyOS на конференции разработчиков Huawei в Дунгуане. 9 августа 2019
© REUTERS / Huanqiu.com
Презентация операционной системы HarmonyOS на конференции разработчиков Huawei в Дунгуане. 9 августа 2019
ДУНГУАНЬ (Китай), 9 авг — РИА Новости. Китайская корпорация Huawei представила собственную операционную систему HarmonyOS, передает корреспондент РИА Новости.
Как заявил глава Huawei CBG Ричард Ю на конференции для разработчиков, операционная система подходит для смартфонов, персональных компьютеров и планшетов.
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Кроме того, она может работать на интеллектуальных устройствах — умных часах, экранах, колонках в автомобильных системах. Таким образом пользователь сможет создать единую экосистему своих устройств. Работа и доступ к данным устройств будут, как отмечает компания, бесперебойными.
"Мы решили, что важно иметь операционную систему с улучшенными кроссплатформенными возможностями. Нам нужна ОС, которая поддерживает все сценарии, которые могут произойти на широком спектре устройств и платформ и которые могут удовлетворить потребительский спрос. Такими были наши цели при создании HarmonyOS", — сказал Ричард Ю.
Одновременно компания представила обновленный пользовательский интерфейс EMUI 10 (дизайн, набор функций и встроенных приложений).
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Harmony может прийти на смену операционной системе Android, использование которой в смартфонах китайской компании оказалось под угрозой.
В мае американский Минторг внес Huawei в черный список, что перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий производителей из США. Кроме того, китайская корпорация числится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Временные разрешения Google на предоставление обновлений ОС Android существующим клиентам китайской компании действуют до 19 августа.
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Huawei TechnologiesКитайТехнологии
Популярные комментарии
Никто и не сомневался. Коммунисты не демократы, всё могут сделать сами.
9 августа, 12:05
vvab6
11340607
Гуглу есть о чем задуматься. Китайский рынок наверное потеряют. Сейчас Хармони ОС обкатают, а потом все китайские производители смартфонов её в обязательном порядке начнут ставить.
9 августа, 12:08
sam rud
8310004
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