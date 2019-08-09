ДУНГУАНЬ (Китай), 9 авг — РИА Новости. Китайская корпорация Huawei представила собственную операционную систему HarmonyOS, передает корреспондент РИА Новости.
Как заявил глава Huawei CBG Ричард Ю на конференции для разработчиков, операционная система подходит для смартфонов, персональных компьютеров и планшетов.
Кроме того, она может работать на интеллектуальных устройствах — умных часах, экранах, колонках в автомобильных системах. Таким образом пользователь сможет создать единую экосистему своих устройств. Работа и доступ к данным устройств будут, как отмечает компания, бесперебойными.
"Мы решили, что важно иметь операционную систему с улучшенными кроссплатформенными возможностями. Нам нужна ОС, которая поддерживает все сценарии, которые могут произойти на широком спектре устройств и платформ и которые могут удовлетворить потребительский спрос. Такими были наши цели при создании HarmonyOS", — сказал Ричард Ю.
Одновременно компания представила обновленный пользовательский интерфейс EMUI 10 (дизайн, набор функций и встроенных приложений).
Harmony может прийти на смену операционной системе Android, использование которой в смартфонах китайской компании оказалось под угрозой.
В мае американский Минторг внес Huawei в черный список, что перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий производителей из США. Кроме того, китайская корпорация числится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Временные разрешения Google на предоставление обновлений ОС Android существующим клиентам китайской компании действуют до 19 августа.