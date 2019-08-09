В ЦОДД предупредили о возможном осложнении движения в Москве из-за непогоды

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Дорожная ситуация в Москве сейчас оценивается в 4 балла, однако к вечернему часу пик она может осложниться из-за непогоды, сообщили РИА Новости в Центре организации дорожного движения.

"Сейчас движение в городе оценивается в 4 балла. К вечернему часу пик движение может осложниться. ЦОДД напоминает водителям, что непогода негативно сказывается на видимость на дорогах и приводит к увеличению количества мелких ДТП", - сообщили в ЦОДД.

В связи с этим автомобилистов призвали быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и избегать необоснованных маневров и резких торможений.

Ранее в пресс-службе МЧС столицы предупредили, что дождь в Москве будет идти почти всю пятницу, наиболее интенсивный пройдет до 4 утра. По прогнозам синоптиков, дождь ожидается на всей территории российской столицы в пятницу, 9 августа, с 00.00 до 18.00. Порывы ветра ночью и утром составят 12-17 метров в секунду, днем в период с 12.00 до 18.00 9 августа ожидается усиление до 23 метров в секунду.