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РИА Новости

В ЦОДД предупредили о возможном осложнении движения в Москве из-за непогоды

11:43, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение в Москве
Автомобильное движение в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Дорожная ситуация в Москве сейчас оценивается в 4 балла, однако к вечернему часу пик она может осложниться из-за непогоды, сообщили РИА Новости в Центре организации дорожного движения.
"Сейчас движение в городе оценивается в 4 балла. К вечернему часу пик движение может осложниться. ЦОДД напоминает водителям, что непогода негативно сказывается на видимость на дорогах и приводит к увеличению количества мелких ДТП", - сообщили в ЦОДД.
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В связи с этим автомобилистов призвали быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и избегать необоснованных маневров и резких торможений.
Ранее в пресс-службе МЧС столицы предупредили, что дождь в Москве будет идти почти всю пятницу, наиболее интенсивный пройдет до 4 утра. По прогнозам синоптиков, дождь ожидается на всей территории российской столицы в пятницу, 9 августа, с 00.00 до 18.00. Порывы ветра ночью и утром составят 12-17 метров в секунду, днем в период с 12.00 до 18.00 9 августа ожидается усиление до 23 метров в секунду.
Сотрудники МЧС рекомендуют переждать непогоду в капитальном строении, беречь детей и не выходить гулять в парки, не укрываться под деревьями.
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