Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-09T11:48Z
https://ria.ru/20190809/1557334464.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155733/24/1557332407_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_a2c761a0a1ea9994b9b6c155346334c1.jpg
РИА Новости
Культура

Шуфутинский рассказал на прощании с Токаревым, каким человеком он был

11:48, 9 августа 2019
4102
© АГН "Москва" / Игорь ИванкоМихаил Шуфутинский во время прощания с певцом Вилли Токаревым в Москве в храме Святителя Николая в Котельниках
Михаил Шуфутинский во время прощания с певцом Вилли Токаревым в Москве в храме Святителя Николая в Котельниках
© АГН "Москва" / Игорь Иванко
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Вилли Токарев был невероятно позитивным человеком, который всегда был готов помочь советом, сказал певец Михаил Шуфутинский на церемонии прощания с шансонье.
"Он нес в себе позитив, никто даже не представлял, что он болеет, он даже этим никого не хотел отягощать. Потрясающий, невероятный человек от нас ушел! Мы познакомились в Америке, очень давно, в 81-м году. Когда выходил первый альбом, Вилли был одним из тех немногих людей, которые мне подсказали, куда мне пойти, где его издавать, как это сделать", - поделился в разговоре с журналистами артист.
По его словам, Токарев в свое время оказал ему колоссальную поддержку.
"Я никогда не забуду тот день, когда мы с ним сидели на улице на Манхэттене возле дома, где он жил. Я только приехал. Это была бесценная информация, потому что он рассказывал то, чего тебе никто там не покажет и ни в чем не поможет, - рассказал Шуфутинский.
Вилли Токарев скончался в воскресенье в возрасте 84 лет. Прощание с ним проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках. После церемонии его похоронят на Калитниковском кладбище.
Певец Вилли Токарев
Вчера, 11:24Культура
В Москве началась церемония прощания с Вилли Токаревым
1101813
КультураНовости культурыМихаил Шуфутинский
Рекомендуем
Певец Вилли Токарев
Поклонники проводили Вилли Токарева продолжительными аплодисментами
РИА
Новости
Певец Вилли Токарев
В Москве началась церемония прощания с Вилли Токаревым
Здание Министерства иностранных дел РФ
Советника-посланника американского посольства вызвали в МИД
Участники всеукраинского марша протеста Европейским ценам - европейскую зарплату против повышения цен на газ и роста коммунальных тарифов
Коммунальная катастрофа. Через две недели украинцам начнут отключать воду
Лента
новостей
Прощание с певцом Вилли Токаревым в храме Святителя Николая в Москве
Вилли Токарева похоронили на Калитниковском кладбище
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета
Купюры евро
Во Франции потребовали от России деньги за царские "долги"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
В Махачкале около 30 человек вышли на площадь после слов Кадырова о Шамиле
Михаил Сергеевич Горбачев
"Очень плохо": Венедиктов посетовал на состояние здоровья Михаила Горбачева
Пешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве. 24 июля 2019
Московские власти рассказали о последствиях непогоды
Украинский военный в Луганской области
В Киеве призвали приостановить участие в Минском процессе
Ливадийский дворец
Крымские татары прокомментировали заявление Эрдогана о полуострове
Певица Наргиз Закирова и композитор и продюсер Максим Фадеев
Промоутер рассказал о причинах разрыва Наргиз и Фадеева
Дождь в Москве
Власти Москвы призвали горожан к осторожности из-за штормового ветра
Презентация операционной системы HarmonyOS на конференции разработчиков Huawei в Дунгуане. 9 августа 2019
Huawei представила собственную операционную систему
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:48Швеция хочет присоединиться к программе ЕС по интеграции вооруженных сил
09:48Число погибших в результате оползня в Мьянме возросло до 29 человек
09:30В Москве экстренно госпитализировали актера Александра Шувалова
09:25В Якутии за сутки ликвидировали более 30 природных пожаров
09:23На Сахалине на рыбоконсервном заводе вспыхнул пожар
09:20В Курганской области число пострадавших в ДТП возросло до десяти
09:19Суд в Киргизии наложил арест на имущество телеканала Алмазбека Атамбаева
09:18В Китае из-за тайфуна "Лекима" погибли 13 человек, 16 пропали без вести
09:18Эксперт объяснил, почему Эрдоган не признает Крым российским
09:17Названа возможная причина ДТП с автобусом в Курганской области
09:14Под Ачинском после взрывов на арсенале эвакуировали жителей села Каменка
09:11Израильские военные застрелили четырех палестинцев на границе Газы
09:10При опрокидывании автобуса в Курганской области пострадали семь человек
09:08Вода ушла еще из пяти населенных пунктов на Дальнем Востоке
09:08В ЛНР около 24 тысяч квартир и домов остались без света из-за грозы
09:08В Копенгагене у здания полиции прогремел взрыв
09:04Huawei представила дизайн обновленного интерфейса EMUI 10
08:54Названы самые распространенные фамилии в России
08:50В Курганской области опрокинулся автобус
08:42В Греции объявили высший уровень пожарной опасности
Лента новостейМолния