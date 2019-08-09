Шуфутинский рассказал на прощании с Токаревым, каким человеком он был

"Он нес в себе позитив, никто даже не представлял, что он болеет, он даже этим никого не хотел отягощать. Потрясающий, невероятный человек от нас ушел! Мы познакомились в Америке, очень давно, в 81-м году. Когда выходил первый альбом, Вилли был одним из тех немногих людей, которые мне подсказали, куда мне пойти, где его издавать, как это сделать", - поделился в разговоре с журналистами артист.