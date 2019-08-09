Шуфутинский рассказал на прощании с Токаревым, каким человеком он был

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Вилли Токарев был невероятно позитивным человеком, который всегда был готов помочь советом, сказал певец Михаил Шуфутинский на церемонии прощания с шансонье.
"Он нес в себе позитив, никто даже не представлял, что он болеет, он даже этим никого не хотел отягощать. Потрясающий, невероятный человек от нас ушел! Мы познакомились в Америке, очень давно, в 81-м году. Когда выходил первый альбом, Вилли был одним из тех немногих людей, которые мне подсказали, куда мне пойти, где его издавать, как это сделать", - поделился в разговоре с журналистами артист.
По его словам, Токарев в свое время оказал ему колоссальную поддержку.
"Я никогда не забуду тот день, когда мы с ним сидели на улице на Манхэттене возле дома, где он жил. Я только приехал. Это была бесценная информация, потому что он рассказывал то, чего тебе никто там не покажет и ни в чем не поможет, - рассказал Шуфутинский.
Вилли Токарев скончался в воскресенье в возрасте 84 лет. Прощание с ним проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках. После церемонии его похоронят на Калитниковском кладбище.